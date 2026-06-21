عالم مجهول.. قصة الخبير الإسباني الذي أنقذ هاري كين من شبح الإصابات

يولي النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم "الأسود الثلاثة" وبايرن ميونخ، اهتماما كبيرا بحالته البدنية لدرجة أنه تعاقد مع متخصص مرموق في عالم الطب الرياضي.

وتألق كين (33 عاماً) مع بايرن ميونخ بالموسم الماضي 2025-2026 بعد تسجيله 61 هدفاً في 51 مباراةً بجميع البطولات، يُضاف إليها 8 أهداف أخرى مع منتخب إنجلترا منذ بداية العام الجاري، بينها هدفان في مرمى كرواتيا بأولى مباريات "الأسود الثلاثة" بكأس العالم 2026.

وبهدفيه في مرمى كرواتيا وصل معدل أهداف كين إلى 1.17 في المباراة الواحدة، ويعود هذا التألق إلى "سر إسباني" على حد وصف صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

خبير إسباني أنقذ هاري كين

وأوضحت أن كين تعاقد منذ 6 سنوات، مع أليخاندرو كلاراكو وهو عالم في الطب الرياضي، ويُعتبر "قامة علمية مرموقة".

ولم يأتِ تمسّك الهدّاف الإنجليزي بهذا الطبيب من فراغ، إذ استنجد به بعد أن داهمته 6 إصابات في الكاحل استلزم بعضها وقتا طويلا للشفاء، فتعافى في وقت أقل قبل أن يقّل عدد هذه الإصابات لاحقا.

ويُقيم أليخاندرو في كندا معظم الوقت، ويدير هناك منذ عام 1998 برنامج الوخز بالإبر الطبية المعاصرة في جامعة ماكماستر، ويعمل كأستاذ سريري في قسم التخدير.

ويفضّل أليخاندرو، المنحدر من حي شامبيري في العاصمة الإسبانية مدريد، العمل بصمت بعيدا عن الشهرة والأضواء، إلى درجة أنه لم يجرِ أي مقابلة صحفية طوال حياته، مما يجعل من الصعب العثور على معلومات كثيرة عنه ليصبح بمثابة "شخص مجهول" بالنسبة للعامة على حد تعبير الصحيفة ذاتها.

ورغم ذلك يُعتبر أليخاندرو مرجعا بارزا في عالم الوقاية من الإصابات، وعنصرا أساسيا لا غنى عنه في الحياة الرياضية لكين منذ بضع سنوات، حيث يعتني بكاحليه بالتنسيق التام مع المنتخب الإنجليزي وبايرن ميونخ، وكذلك فريقه السابق توتنهام هوتسبير.

وعالج أليخاندرو جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، من الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم للأندية قبل عام، والتي تعافى منها تماما والآن يشارك اللاعب مع منتخب ألمانيا في مونديال 2026.

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ويُنظر إلى أليخاندرو على أنه قامة علمية بارزة، لأنه ابتكر وطوّر تقنية التعديل العصبي الوظيفي (Functional Neuromodulation)، وهي تقنية تُستخدم على نطاق واسع في علاج الإصابات في الرياضات عالية المستوى.

واستعرض أليخاندرو تقنيته خلال دورة تدريبية أُقيمت في فبراير/شباط الماضي، شارك فيها أطباء وأخصائيو تأهيل بارزون في ميونخ.