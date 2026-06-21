ديشامب يحذر لاعبي فرنسا من مباراة العراق.. ونجم الديوك يصفها بـ"المعركة"

حذر مدافع منتخب فرنسا وليام صليبا من الاستهانة بمنتخب العراق مؤكدا أنه يدرك تماما قوة "أسود الرافدين"، وأن "الديوك" استعدوا جيدا لهذه "المعركة".

وقال صليبا في مؤتمر صحفي يوم السبت: "يمتلك العراق فريقا جيدا، ولن تكون المباراة سهلة حتى وإن ظن البعض ذلك. لقد تأهلوا وفازوا على بوليفيا ليحجزوا مقعدهم، وتعادلوا مع إسبانيا، ونتوقع مباراة قوية".

العراق الذي تعادل 1-1 مع إسبانيا في مباراة ودية قبل أيام من انطلاق البطولة، كان عليه خوض 21 مباراة في التصفيات ليضمن مكانه في هذه البطولة، وحصد المقعد الأخير المتاح في كأس العالم بفوزه على بوليفيا 2-1 في مباراة الملحق القاري أواخر مارس/آذار.

ويأمل صليبا وزملاؤه أن تكون أرضية الملعب في فيلادلفيا ‌‌‌‌أفضل مما كان عليه استاد نيويورك/نيوجيرسي، الذي انتقدوه.

وقال صليبا: "فوجئت بعض الشيء بجودة الملعب. بدا الملعب وكأنه اصطناعي وصلب، لكننا اضطررنا للعب. من ‌‌‌‌الواضح ‌‌‌‌أن العشب لم يكن في أفضل حالاته. وبالطبع، الأمر نفسه ينطبق على كلا الفريقين، لكنه لم يكن في أفضل حالاته".

ديشامب يستعين بمباراة إسبانيا

بدوره استغل مدرب فرنسا ديدييه ديشامب النتيجة التي حققها منتخب إسبانيا في مباراته الودية أمام العراق من أجل تحفيز لاعبيه وتوعيتهم قبل المواجهة المقبلة في بطولة كأس العالم.

وقال ديشامب في حديثه المباشر للاعبيه: "هل تعرفون شيئا عن العراق؟ لا تظنوا في قرارة أنفسكم أنه فريق صغير، لأن الأمر ليس كذلك، وأنا أؤكد لكم هذا. أولا، وهذه حقيقة لكي تكونوا على علم بها، هل تعرفون بوليفيا؟ إنه فريق أمريكي جنوبي جيد، وقد انتصروا عليهم هناك في المكسيك (مشيرا إلى الملحق). ثانيا، إسبانيا، هل تعرفونها؟ لقد كانت مباراة إعدادية، نعم، ولكنهم تعادلوا ضد إسبانيا".

وأضاف: "لدينا متسع من الوقت، وتبقت بضعة أيام، ولكن لا يدع أي منكم يدور في خلده أن المواجهة ستكون سهلة لمجرد أننا منتخب فرنسا، لأن هناك فرقا أخرى ربما فكرت بهذه الطريقة؛ فرق كبرى لعبت ضد منتخبات أضعف من العراق".

إعلان

وتابع: "ولا تفكروا أيضا، وهو أمر قد يبدو طبيعيا، بأننا عاجلا أم آجلا سنصنع الفارق في النهاية. تلك الفرق الكبرى لم تنجح في فعل ذلك، ولا أريد أن يحدث لنا الأمر نفسه، وأن ننتظر حدوث ذلك".

واختتم قائلا: "إنه فريق جيد، يطبق كرة قدم بسيطة ولكنهم ينفذونها بشكل لافت. سترون ذلك لاحقا، فهم يلعبون بأسلوب تكتيكي جيد 4-4-2، ويمتلكون لاعبين عمالقة في خط الهجوم. لديهم عناصر تتمتع بمهارات فنية جيدة، ويقدمون أداء متقنا ويمتلكون القدرة على رد الفعل. أقول لكم كل هذا يا شباب لكي تضعوه في الحسبان".