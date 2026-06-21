مشهد استثنائي في تيخوانا.. منتخب إيران يحظى بدعم "عابر للحدود"

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار جماهير كرة القدم إلى منافسات كأس العالم عام 2026، شهدت مدينة تيخوانا المكسيكية مشهدا استثنائيا خارج المستطيل الأخضر، بعدما تحول الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الإيراني إلى نقطة تجمع لعشرات المشجعين القادمين من مناطق مختلفة لتقديم الدعم والمساندة للفريق قبل استكمال مشواره في البطولة.

ويقع مقر إقامة المنتخب الإيراني على مسافة تقل عن 240 كيلومترا من أحد الملاعب المستضيفة للمونديال، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت طوقا من الحماية حول الفندق، حيث أغلقت المداخل بالحواجز الأمنية وانتشرت قوات الشرطة وعناصر الحرس الوطني المكسيكي في محيط المكان.

ورغم هذه التدابير، سادت أجواء من الحماس والفرح بين المشجعين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى على أمل رؤية اللاعبين وتوديعهم قبل توجههم إلى مباراتهم المرتقبة ضمن منافسات دور المجموعات.

لم يكن الحاضرون من سكان تيخوانا فقط، بل جاء كثيرون من مدن أمريكية مختلفة، بعضهم قطع مئات الكيلومترات برا، فيما اختار آخرون السفر جوا من أجل الوقوف إلى جانب المنتخب الإيراني في هذه المرحلة الحساسة من البطولة.

ومن بين هؤلاء المشجعين عدد من الأطفال والعائلات الذين حرصوا على رفع الأعلام والتقاط الصور أملاً في الحصول على توقيع أو تحية من نجوم الفريق.

وأكد العديد منهم أن وجودهم لم يكن مجرد متابعة رياضية عادية، بل رسالة دعم معنوية لفريق يواجه ظروفا استثنائية خلال مشاركته في كأس العالم.

تحديات خارج الملعب تربك الاستعدادات

لم تقتصر صعوبات المنتخب الإيراني الذي يستعد لمواجهة بلجيكا في الجولة الثانية على المنافسة الرياضية داخل المستطيل الأخضر، بل واجه الفريق سلسلة من العقبات التنظيمية واللوجستية منذ وصوله إلى البطولة.

فبعد اندلاع الحرب في المنطقة، اضطر المنتخب إلى نقل معسكره التدريبي من الولايات المتحدة إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، كما تعذر على عدد من المسؤولين وأعضاء الجهاز الفني مرافقة البعثة بعد عدم حصولهم على تصاريح الدخول اللازمة.

إعلان

وتسببت هذه الظروف في زيادة الضغوط المفروضة على الفريق، سواء من الناحية النفسية أو البدنية، بحسب آراء العديد من المشجعين الذين اعتبروا أن تلك التحديات قد تؤثر على تركيز اللاعبين خلال المنافسات.

في المقابل، أبدى الاتحاد الإيراني لكرة القدم استياءه من العراقيل التي واجهت البعثة خلال البطولة، مؤكدا عزمه اللجوء إلى الجهات المختصة لعرض شكواه.

وشدد مسؤولون في الاتحاد على ضرورة إبعاد كرة القدم عن الخلافات السياسية، مؤكدين أن الرياضة يجب أن تبقى مساحة للتنافس الشريف والتقارب بين الشعوب بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.

كما أوضحوا أن المنتخب يحاول التعامل مع الظروف الحالية بروح إيجابية، مع التركيز الكامل على تحقيق نتائج جيدة في البطولة.

مشجعون بين الشغف والحنين

ومن أكثر المشاهد تأثيرًا أمام مقر إقامة المنتخب، حضور عدد من الإيرانيين المقيمين خارج بلادهم منذ عقود طويلة، حيث عبّر بعضهم عن مشاعر مختلطة بين الحنين للوطن والفخر برؤية منتخب بلادهم يشارك في أكبر حدث كروي عالمي.

وأكد عدد من المشجعين أنهم يزورون الفندق بشكل شبه يومي لمساندة اللاعبين وتشجيعهم، معتبرين أن هذه اللحظات تمثل فرصة نادرة للتواصل مع رمز رياضي يعيد إليهم ذكريات طويلة مرتبطة بالوطن.

كما أشار بعضهم إلى أن اللاعبين يتعرضون لضغوط إضافية بسبب الأجواء المحيطة بالفريق، وهو ما يجعل الدعم الجماهيري أكثر أهمية خلال المرحلة الحالية.

ولم يقتصر الترحيب على الجالية الإيرانية فقط، إذ أبدى سكان تيخوانا حماسا واضحا لاستقبال المنتخب ومشجعيه، في مشهد عكس روح الضيافة التي اشتهرت بها المدينة المكسيكية.

وتوافد العديد من عشاق كرة القدم المحليين إلى الفندق حاملين الكرات ودفاتر التوقيعات، على أمل التعرف إلى لاعبي المنتخب الإيراني والحصول على ذكريات خاصة من البطولة.

كما شارك نزلاء الفندق من جنسيات مختلفة في أجواء التشجيع، لتتحول المنطقة المحيطة بالفريق إلى مساحة تجمع ثقافات متعددة يوحدها عشق كرة القدم.

لحظة مؤثرة قبل الرحيل

وبعد ساعات طويلة من الانتظار، ارتفعت أصوات المشجعين مع ظهور لاعبي المنتخب الإيراني في ردهة الفندق استعدادا للتوجه إلى المطار.

وتوقف اللاعبون لتحية الجماهير والتقاط الصور التذكارية وتوقيع بعض الهدايا والقمصان، وسط أجواء امتزجت فيها مشاعر الفخر والحماس والترقب.

وفي مشهد لفت انتباه الحاضرين، حرص عدد من اللاعبين على تقبيل المصحف الشريف قبل مغادرة الفندق، في لقطة عكست الجانب الروحي الذي رافق البعثة قبل التوجه إلى المواجهة المرتقبة.

ومع تحرك الحافلة التي أقلت اللاعبين، دوت الهتافات في محيط الفندق، بينما لوح المشجعون بالأعلام مرددين اسم بلادهم في مشهد جسد قوة الارتباط بين المنتخب وجماهيره، رغم كل الظروف والتحديات التي أحاطت بمشاركته في كأس العالم عام 2026.

ويدخل المنتخب الإيراني مباراته المقبلة وسط آمال كبيرة بمواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي، مستندا إلى دعم جماهيري لافت وإصرار واضح على تجاوز العقبات التي واجهته منذ بداية البطولة.

إعلان

وبين القيود المفروضة خارج الملعب والطموحات الكبيرة داخله، تبقى قصة المنتخب الإيراني واحدة من أكثر القصص الإنسانية إثارة للاهتمام في كأس العالم الحالية، حيث تحولت رحلة البحث عن الانتصار إلى حكاية صمود ودعم جماهيري تجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.