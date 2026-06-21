رياضة|كأس العالم 2026|مصر

زيكو يتحدث عن مباراة نيوزيلندا "التاريخية".. وهاني سعيد بإشادة شفاينشتايغر

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epa13039812 Jeremy Doku (L) of Belgium in action against Mohamed Hany of Egypt during the FIFA World Cup 2026 group stage match Belgium against Egypt, in Seattle, USA, 15 June 2026. EPA/STEPHAN BRASHEAR
محمد هاني قدم مباراة رائعة أمام بلجيكا في كأس العالم 2026 (الأوروبية)
Published On 21/6/2026

أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن مواجهة نيوزيلندا تمثل محطة مصيرية في مشوار الفراعنة بكأس العالم 2026، مشددا على أن اللاعبين أغلقوا صفحة التعادل أمام بلجيكا، وبات تركيزهم منصبا بالكامل على تحقيق الفوز والاقتراب من التأهل إلى الدور الثاني.

وقال زيكو في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" إن "مباراة نيوزيلندا هي الأصعب بالنسبة لمنتخب مصر في دور المجموعات"، مشيرا إلى أن الجميع داخل المعسكر يدرك أهمية اللقاء، وأن الهدف الرئيس هو الصعود إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

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من جانبه، شدد الظهير الأيمن محمد هاني للمصدر ذاته، على أن جميع عناصر المنتخب تسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق، مؤكدا أن المنظومة بالكامل تعمل من أجل إسعاد الجماهير المصرية وتقديم مستويات تليق باسم الفراعنة في البطولة.

إشادة شفاينشتايغر

وأعرب ظهير المنتخب المصري عن سعادته الكبيرة بالإشادة التي تلقاها من الأسطورة الألماني باستيان شفاينشتايغر، عقب التعادل مع بلجيكا، مشيرا إلى أن "كلمات النجم الألماني تمثل حافزا كبيرا" له من أجل مواصلة تقديم أفضل ما لديه خلال البطولة.

وكان شفاينشتايغر قد حرص على التقاط صورة تذكارية مع محمد هاني بعد المباراة، تقديرا للمستوى الذي قدمه في الرقابة على جيريمي دوكو، رغم تسجيله هدف بلجيكا الوحيد بالخطأ في مرماه.

وأضاف هاني أن الأجواء داخل معسكر المنتخب رائعة، وأن الروح التي تجمع اللاعبين والجهاز الفني تمنح الجميع دافعا كبيرا لمواصلة العمل والتطور، معربا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية تسعد الملايين من الجماهير المصرية، بداية من مواجهة نيوزيلندا المرتقبة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

المصدر: الجزيرة

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