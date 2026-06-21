"رغوة الحلاقة" و"الجينز".. كيف التفّت علامات تجارية على قيود الفيفا بالمونديال

لم يعد كأس العالم 2026 مجرد بطولة رياضية تتنافس فيها المنتخبات على اللقب، بل تحوّل إلى واحدة من أكبر المنصات الإعلانية في العالم، حيث تخوض الشركات معركة موازية لا تقل شراسة عن المنافسة داخل المستطيل الأخضر، في سباق محموم على الظهور والتأثير داخل حدث يحظى بمتابعة مليارات المشاهدين حول العالم.

وفي قلب هذا الزخم الجماهيري، أعادت العلامات التجارية صياغة أدواتها التسويقية، مستثمرة كل لحظة داخل البطولة، من اللقطة داخل الملعب إلى التفاعل الرقمي وردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تعد الإعلانات تعتمد على الرسائل المباشرة أو الظهور التقليدي، بل اتجهت نحو السرد البصري وصناعة القصص والتجارب التفاعلية التي تدمج الجمهور داخل المحتوى، في تحول جعل الإعلان جزءا من التجربة وليس مجرد مرافقة لها.

"الملاعب النظيفة".. قيود صارمة وفرص غير متوقعة

غير أن هذا الحضور التسويقي اصطدم بسياسة صارمة يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تُعرف باسم "الملاعب النظيفة"، والتي تلزم جميع الملاعب المضيفة بإزالة أو تغطية أي علامات تجارية لا تتبع الرعاة الرسميين.

وبموجب هذه السياسة، تغيّرت أسماء عدد من الملاعب في الولايات المتحدة مؤقتا إلى تسميات عامة مستوحاة من مواقعها الجغرافية، مثل "ملعب بوسطن" بدلا من "جيليت"، و"ملعب لوس أنجلوس" بدلا من "سوفي"، في إطار سعي الفيفا إلى فرض هوية بصرية موحدة للبطولة وتقليل أي حضور تجاري خارج منظومة الرعاة.

لكن هذه القيود لم تُنهِ الحضور التسويقي للعلامات التجارية، بل دفعت بعضها إلى ابتكار طرق جديدة للظهور، حوّلت المنع نفسه إلى فرصة دعائية.

ليفايز.. إخفاء الشعار وصناعة الحدث

برزت شركة "ليفايز" (Levi’s) بوصفها أحد أكثر الأمثلة تداولا خلال البطولة. فملعب "ليفي" الذي تبلغ كلفته نحو 1.3 مليار دولار خضع لقواعد الفيفا التي فرضت تغطية الشعار التجاري.

إعلان

لكن الشركة اختارت الامتثال بطريقة ذكية؛ إذ غُطي الشعار بغطاء أبيض مع الإبقاء على شكله البصري المميز واضحا للجمهور. ورغم اختفاء الاسم، بقيت هوية العلامة حاضرة في أذهان المشجعين.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ غيّرت الشركة صورة حسابها على إنستغرام لتعكس الشكل الجديد للشعار، في خطوة تحولت إلى حملة تسويقية غير مباشرة حصدت تفاعلا واسعا.

وسرعان ما امتلأت منصات التواصل بالتعليقات الساخرة والمؤيدة، إذ كتب أحد المستخدمين: "ليفايز 1 – فيفا 0″، بينما وصف آخر ما حدث بأنه "دعاية لا تُشترى بالمال".

جيليت.. عندما تتحول رغوة الحلاقة إلى إعلان

أما شركة "جيليت"، فقد اختارت أسلوبا مختلفا في التعامل مع القيود. فبعد مطالبتها بإخفاء شعارها لعدم كونها راعيا رسميا للبطولة، استغلت الشركة الموقف بطريقة مرتبطة مباشرة بهوية منتجها.

وبحسب ما تم تداوله على نطاق واسع، جرى تغطية الشعار بأسلوب بصري يوحي برغوة الحلاقة، في إشارة ساخرة وذكية إلى العلامة التجارية.

ورأى ناشطون أن الخطوة نجحت في تحقيق ما عجزت عنه الإعلانات التقليدية، إذ أبقت "جيليت" حاضرة في الوعي البصري للجمهور، وحوّلت الامتثال للقواعد إلى قصة تسويقية انتشرت عالميا.

هاينز.. حتى زجاجات الصلصة لم تسلم

ولم تتوقف سياسة "الملاعب النظيفة" عند واجهات الملاعب، بل امتدت إلى غرف الصحافة ومناطق الضيافة.

فقد جرى تغطية العلامات التجارية على زجاجات التوابل والصلصات بشريط لاصق، بما في ذلك منتجات شركة "هاينز"، في مشهد أثار موجة واسعة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمفارقة أن محاولة إخفاء العلامة التجارية دفعت المستخدمين إلى الحديث عنها أكثر من المعتاد، ما حوّل الحظر نفسه إلى دعاية غير مباشرة أعادت تسليط الضوء على الشركة ومنتجاتها.

ريكسونا.. الإعلان في المكان الأقل توقعا

وفي المقابل، اختارت شركة "ريكسونا" مسارا مختلفا تماما، عبر استغلال المساحات الإعلانية المسموح بها داخل البطولة.

فخلال التبديلات وإعلان الوقت بدل الضائع، ظهر شعار الشركة أسفل ذراع الحكم الرابع أثناء رفع لوحة التبديلات، في موقع يتناسب بشكل مباشر مع طبيعة منتجها المرتبط بمزيلات العرق.

كما ظهر اسم العلامة التجارية على لوحة التبديلات نفسها، ما منحها ظهورا متكررا أمام ملايين المشاهدين حول العالم.

وأثارت الفكرة إعجاب كثير من المتابعين، الذين وصفوها بأنها واحدة من أذكى الحملات التسويقية في كأس العالم، بينما رأى آخرون أنها مثال على قدرة العلامات التجارية على تحويل أدق التفاصيل إلى فرصة دعائية مؤثرة.

معركة موازية خارج المستطيل الأخضر

وفي خلفية هذا المشهد، تُعد سياسة "الملاعب النظيفة" جزءا من Yستراتيجية الفيفا للحد من التشويش البصري داخل البطولة، وضمان حصرية الظهور للعلامات الراعية الرسمية.

ورغم أن الإجراءات شملت إزالة أو تغطية الشعارات داخل الملاعب وحتى في غرف الإعلام والضيافة، فإنها في المقابل فتحت الباب أمام موجة من التفاعل الرقمي، حوّلت القيود التنظيمية إلى فرص تسويقية غير مباشرة، عززت حضور العلامات التجارية بطرق غير تقليدية.