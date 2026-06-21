دونيس قبل موقعة إسبانيا: نحترم الخصم.. ولا ننتظر المعجزات

دعا المدرب اليوناني للمنتخب السعودي يورغوس دونيس إلى "احترام الخصم من دون مبالغة"، عشية مواجهة نظيره الإسباني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن نهائيات كأس العالم 2026.

وحققت السعودية مفاجأة في مباراتها الأولى بتعادلها مع الأوروغواي 1-1، في الوقت الذي صُعقت فيه إسبانيا بالتعادل مع الرأس الأخضر سلبا.

ويأمل "الأخضر" التأهل من دور المجموعات للمرة الثانية فقط في تاريخه، لكنه يدرك صعوبة المهمة أمام منتخب المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي.

ضرورة احترام الخصم

وقال دونيس في مؤتمر صحافي في أتلانتا ردا على سؤال حول إمكانية تحقيق مفاجأة جديدة وتكرار إنجاز مشابه للفوز على الأرجنتين في مونديال 2022: "جميل أن نرى مفاجآت، لكننا لا ننظر للأمور من منظور المعجزات".

وأضاف: "يجب أن نحترم الخصم من دون مبالغة. فلسفتنا هي الإيمان بأنفسنا واللعب بديناميكية عندما نمرر الكرة عبر الخطوط، بغض النظر عن هوية المنافس".

وتطرّق المدرب اليوناني إلى الانتقادات التي طالت قائد المنتخب سالم الدوسري بعد مستواه في المباراة الأولى، قائلا: "لا أحب التحدث بشكل فردي عن اللاعبين. سالم لاعب ذو خبرة كبيرة، ومن الطبيعي أن يتعرض للانتقادات، سواء كانت محقة أم لا، هذه هي كرة القدم. نحن نركز على روح المنتخب ودعم الجميع في هذه اللحظات الصعبة".

مستعدون للسيناريوهات كافة

وعلى الرغم من عدم إعلان مدرب إسبانيا دي لا فوينتي جاهزية النجم الشاب لامين جمال بشكل كامل، قال دونيس إنه: "سنكون مستعدين للسيناريوهات كافة، سواء بدأ جمال أساسيا أم لا".

واستطرد: "جمال لاعب ناضج جدا بالنسبة لعمره ويحدث فارقا كبيرا في لحظة اتخاذ القرار. بصراحة، المنتخب الإسباني لا يكون نفسه عندما يكون جمال و(نيكو) وليامس على مقاعد البدلاء. استحواذهم (أمام الرأس الأخضر) كان موجودا، لكن ما ينقصهم في تلك الحالة هو اللعب رجل لرجل. يجب أن نجد طريقة لمواجهة ذلك غدا".

وكشف المدرب الذي عُيّن خلفا للفرنسي هيرفيه رونار أنه: "لا أشعر بضغط إضافي. أشعر بنفس الشعور الذي كان قبل مباراة الأوروغواي. فلسفتي في اللعب هي الاستمتاع بالمباراة. الخسارة أمام منتخب كبير مثل إسبانيا أمر وارد، لكن التركيز ينصب على تقديم الأداء المطلوب".

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وتضم تشكيلة السعودية لاعبا واحدا من خارج الدوري المحلي هو الظهير سعود عبد الحميد الذي يلعب مع لنس الفرنسي، لكن دونيس قال إن: "لدينا لاعبين موهوبين عدة قادرين على خوض هذه التجارب (في الخارج)".

وأردف قائلا: "سعود حالة مثالية تُدرس. هو مثال رائع للاعب السعودي الذي يمتلك موهبة تمكنه من اللعب في الخارج، مثل تجربته في روما (الإيطالي) وتألقه في دوري أبطال أوروبا".