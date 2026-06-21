"لا داعي للكذب".. اعترافات قاسية من نجوم تونس بعد كارثة المونديال

أقر ثنائي المنتخب التونسي بأن الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق في نهائيات كأس العالم جاء نتيجة فجوات فنية تراكمت منذ التجمع الأخير للمنتخب، متجاوزين في اعترافاتهم لغة التبرير التقليدية ليعلنوا تحملهم المسؤولية الكاملة عن استقبال 9 أهداف في مباراتين.

وودع منتخب تونس كأس العالم رسميا بعد خسارته القاسية أمام نظيره الياباني برباعية نظيفة، بعد السقوط بنتيجة 1-5 في الجولة الأولى، لتكون مواجهته الثالثة أمام هولندا ضمن المجموعة السادسة تحصيل حاصل.

وقال اللاعب علي العابدي إنه لا يعتقد أن هناك ما يدعو إلى الثقة الكاملة في المنتخب في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الجميع يتحمل المسؤولية، وأن كل طرف مطالب بتحمل مسؤوليته ودعم المنتخب.

وأوضح العابدي بعد المباراة أنه يجب أن يكون الجميع واقعيين، فالمنتخب الياباني يلعب تقريبا بنفس المجموعة منذ عامي 2022 و2023، بينما تم تجميع المنتخب التونسي قبل نحو شهر واحد فقط من البطولة، ولذلك فإن الفارق في الانسجام والخبرة الجماعية واضح للجميع، مجددا تأكيده على أن الجميع يتحمل المسؤولية، وأن اللاعبين يتحملون جزءا منها، وهو أول من يتحمل هذه المسؤولية.

ووجه العابدي اعتذاره للجماهير التونسية ولكل من ساند المنتخب، مطالبا إياهم بالتفهم والصبر، ومؤكدا تفهمه التام لخيبة أمل الجماهير بعد هذه النتيجة.

كما أشار إلى ضرورة الاستفادة من كل ما مر به الفريق من إيجابيات وسلبيات ومواصلة العمل من أجل تطوير المنتخب، خصوصا أن الشارع الرياضي التونسي يتابع هذا الفريق باهتمام كبير.

واختتم العابدي تصريحاته بالتذكير بما تم توضيحه منذ البداية بأن هذا المنتخب يضم عددا كبيرا من اللاعبين الشباب وأنه يمثل مشروعا للمستقبل وفي بداية مسار بناء فريق جديد، لافتا إلى أن نتائج هذا العمل ربما تتضح بعد 4 أو 5 سنوات، أما الآن فيجب مواصلة العمل والتركيز الكامل على المباراة المقبلة أمام هولندا.

بن سليمان يؤكد تحمل اللاعبين المسؤولية

بدوره، اعترف لاعب المنتخب التونسي أنيس بن سليمان بأن مستوى الفريق لم يكن كافيا خلال مشاركته في كأس العالم عام 2026، موضحا أنه لا يوجد سبب للكذب فمستوى المنتخب لم يكن جيدا بما يكفي.

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وأشار إلى أنه إذا أراد الفريق التونسي تحقيق نتيجة إيجابية في مجموعة قوية كهذه فيجب أن يكون الجميع في أفضل حالاتهم وهو ما لم يحدث.

وأضاف بن سليمان أن اللاعبين يتحملون المسؤولية كاملة عن الأداء والنتائج، لافتا إلى أن المنتخب استقبل 9 أهداف وسجل هدفا واحدا فقط في أول مباراتين من البطولة، وأكد أنه لا يمكنه القول إن الفارق بين تونس والمنافسين صغير لأن الأرقام تتحدث عن نفسها، مذكرا بأنهم حققوا قبل ستة أشهر نتائج جيدة أمام منتخبات كبيرة، ولكن هذه بطولة جديدة لم يكن الفريق مستعدا لها بالشكل المطلوب.

كما أشار بن سليمان إلى أن المنتخب التونسي مر بفترة صعبة خلال المعسكر الإعدادي، وكذلك بعد الخسارة القاسية في المباراة الأولى أمام السويد 1-5 وما تبعها من تغيير للجهاز الفني، معتبرا أن هذه الظروف المعقدة وتغيير المدرب جعلت المرحلة أكثر صعوبة رغم محاولة اللاعبين التركيز.

وأكد بن سليمان أن مهمة فريقه أصبحت أكثر تعقيدا بعد استقبال هدف مبكر مجددا أمام اليابان.

ووجه بن سليمان رسالة إلى الجماهير التونسية مؤكدا تفهمه لكونهم سئموا من الوعود، ومشددا على أن اللاعبين يضحون ويبذلون كل ما لديهم من أجل إسعاد الشعب التونسي، ولكن ما قدموه لم يكن كافيا، معربا عن خيبة أمل كبيرة وحزن شديد بعد هذا الخروج.