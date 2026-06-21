مخجل ومهين.. انتقادات لاعة لمنتخب تونس ورونار يبرر السقوط أمام اليابان

هاجمت وسائل الإعلام في تونس أداء المنتخب المخيب في كأس العالم عقب هزيمتين ثقيلتين ضد السويد واليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة، وسط دعوات إلى البدء بإصلاحات واسعة للكرة التونسية.

ومني منتهب تونس بهزيمة صريحة أمام اليابان فجر اليوم استقرت نتيجتها على رباعية نظيفة بعد هزيمة أولى تاريخية ضد السويد 1-5، ليسجل بذلك المنتخب حتى الجولة الثانية، أسوأ حصيلة له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم والبالغة عددها سبع مشاركات.

انتقادات لاذعة

ووصف موقع "الصباح نيوز" أداء المنتخب ضد اليابان "بالمخجل والمهين"، مضيفا أنه "رغم تغيير المدرب فإنه المنتخب كان صيدا سهلا للمنافسين في ظل غياب الروح والامكانيات الفنية للاعبين".

وتابع الموقع في تعليقه "وجد منتخب الساموراي نفسه في حصة تدريبية تلاعب فيها بدفاع المنتخب ومعها شرف الكرة التونسية التي تستحق صراحة قرارات حازمة لطرد هذه الرداءة والانطلاق الفعلي في عملية إصلاح حقيقية".

وانتقدت صحيفة "لابراس" الناطقة بالفرنسية انهيار دفاع المنتخب الذي قبل حصيلة أهداف قياسية وغير مسبوقة تعد الأسوأ في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وكتبت الصحيفة عبر موقعها الالكتروني "مونديال 2026 تحول إلى كابوس لتونس. دخل نسور قرطاج البطولة بأحلام كبيرة لكنهم اصطدموا بواقع صعب مع قبول تسعة أهداف في مباراتين".

وعلق موقع "تونس الرقمية" في نسخته الفرنسية: "بغض النظر عن النتائج، فإن ما يثير القلق هو طريقة الهزيمة، ومعها صورة كرة القدم التونسية العاجزة مرة أخرى على ترجمة الأمل إلى أداء ثابت".

وتابع الموقع: "المؤلم ليس في الهزيمة بحد ذاتها، فحتى أمة كبيرة في كرة القدم يمكن أن تسقط أمام منافس أقوى. لكن ما يثير القلق هو المسار الذي يسلكه المنتخب وتكرار المشهد ذاته".

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وذكرت صحيفة "الشروق" عبر موقعها الإلكتروني "بعد تأكد خروج المنتخب فإن هدفه في المباراة المقبلة هو إنهاء مشاركته بصورة مشرفة أمام المنتخب الهولندي قبل العودة الى أرض الوطن".

تبرير رونار

وكان هيرفيه رونار مدرب تونس قال عقب المباراة، إن خسارة فريقه 4-صفر أمام اليابان في كأس العالم لكرة القدم في مونتيري كانت مؤلمة، لكنها تعكس هيمنة المنتخب الأسيوي.

وتسببت الهزيمة الثانية على التوالي لمنتخب تونس في المجموعة السادسة في إقصائه من البطولة.

وقال رونار "هذا ليس الأداء الذي كنا نأمل في تقديمه. نتيجة هذه المباراة الثانية ثقيلة، لكنها تعكس الفارق بين الفريقين الليلة".

وأضاف "حتى لو تم إقصاؤنا، فلا تزال أمامنا مباراة ثالثة يتعين علينا أن نلعبها. نحن في كأس العالم، ويجب أن نظل في كامل تركيزنا. من المهم أن نستعد للقتال في هذه المباراة الثالثة أمام هولندا".

وتابع "الأمر ليس سهلا أبدا بعد خسارتين في مباراتين، لكن يجب علينا تحمل مسؤولياتنا كمحترفين حتى النهاية".