منتخب إيران ينتظر "انفراجة متأخرة" قبل مواجهة مصر بكأس العالم

قال المدرب الإيراني أمير قلعة نوي، السبت، إنه أُبلغ بأن القيود الأمريكية على سفر منتخب بلاده في كأس العالم ستُخفَّف أخيرا قبل مباراته الثالثة في دور المجموعات، لكنه انتقد المعاملة التي تلقوها حتى الآن واعتبر أنها أثّرت سلبا على أدائهم في الملعب.

ووصل المنتخب الإيراني إلى كأس العالم فيما كانت بلاده لا تزال في حالة حرب مع الدولة المشاركة بالاستضافة، الولايات المتحدة، وقد أقام في المكسيك، على الحدود مع لوس أنجليس، بينما يخوض جميع مبارياته في دور المجموعات في الولايات المتحدة.

وقد فرض ذلك تنقلات متكررة عبر الحدود، في حين لم تسمح السلطات الأمريكية للفريق بالبقاء داخل البلاد إلا لساعات قليلة بعد كل مباراة، مع تغيّر القيود بشكل متكرر في اللحظات الأخيرة.

وبعد مواجهة بلجيكا في لوس أنجليس الأحد، يخوض منتخب إيران مباراته الأخيرة في المجموعة الجمعة المقبل في سياتل ضد مصر.

تخفيف القيود

وقال قلعة نوي إنه أُبلغ بأن فريقه سيحظى بمرونة أكبر قبل مباراته الأخيرة، قبل أن يضيف سريعا أنه كان من "العدل" أن يُعامل فريقه بالطريقة نفسها في المباراتين الأوليين.

وأضاف في مؤتمر صحفي "قالوا إنه في سياتل، يمكنكم أن تفعلوا ما تريدون، وأن تتصرفوا كما تريدون، ويمكنكم القدوم في وقت أبكر"، من دون أن يحدد الجهة التي نقلت إليه هذه المعلومات.

وتابع: "لكن ما أريده، ومشكلتي هي: لماذا لم يسمحوا لنا بالمجيء مبكرا في المباراتين الأوليين أيضا؟".

وأردف: "أعلم فقط أنه بالنسبة للمباراة الأخيرة، نعم، لقد سمحوا لنا أن نقرر ونضع خطط السفر بأنفسنا. لكن للأسف، في المباراتين الأوليين، وضع آخرون ترتيبات السفر لنا، بما في ذلك التوقيت".

وأوضح قلعة نوي أن فريقه وصل إلى الولايات المتحدة السبت، أي قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق المباراة، رغم إبلاغهم لفترة وجيزة يوم الجمعة بعد الظهر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإمكانية السفر في ذلك اليوم.

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وقال: "انتظرنا حتى الساعة السابعة مساء، ولم يحدث شيء، وقالوا: عذرا، لم نتمكن من ذلك".

وأضاف: "هذا يؤثر علينا نفسيا، خصوصا عليّ كمدرب، لأنني أريد التركيز على الأمور الفنية".

وأعرب قلعة نوي عن استيائه من أن إيران لم تتمكن إلا من إجراء نصف الحصة التدريبية المعتادة قبل المباراة.

وجميع فرق المجموعة السابعة الأربعة لديها حاليا نقطة واحدة، مع ضمان تأهل أول فريقين فقط إلى الأدوار الإقصائية، بينما تتأهل أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وكانت إيران قد تعادلت الأسبوع الماضي مع نيوزيلندا 2-2، صاحبة التصنيف الأدنى في البطولة، إذ سمح دفاعها مرتين بتقدم "أول وايتس" قبل أن يعادل "أسود فارس" النتيجة.