بيلسا يفتح الصندوق الأسود.. أسرار أوروغواي بين الوشم وفالفيردي وذاكرة بلباو

في الوقت الذي يستعد فيه منتخب أوروغواي لخوض مواجهة مفصلية أمام الرأس الأخضر في الجولة الثانية، بعد تعادل إيجابي بهدف مع السعودية في افتتاحية كأس العالم عام 2026، نجح مدربه مارسيلو بيلسا في خطف الاهتمام خلال مؤتمره الصحفي الأخير، ليس بسبب خططه الفنية أو حديثه عن المنافسين، بل بسبب تعليق أثار فضول المتابعين حول قضية بدت بعيدة عن كرة القدم في ظاهرها، لكنها حملت أبعادا أعمق تتعلق بالعلاقة بين المدرب واللاعبين.

المدرب الأرجنتيني المخضرم، المعروف بصراحته وأسلوبه المختلف، وجد نفسه أمام سؤال يتعلق بالوشم الذي يحمل صورة المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، بعدما أقدم بعض المشجعين واللاعبين على التعبير عن تقديرهم له بهذه الطريقة عقب النجاحات الكبيرة التي حققها مع المنتخب الإسباني.

رد بيلسا على السؤال بطريقة عفوية حملت الكثير من الرسائل، حيث أكد أنه يكن احتراما كبيرا لدي لا فوينتي، لكنه لا يتصور أن يحدث الأمر نفسه معه يوما ما.

وأوضح مدرب أوروغواي أن قرار أي شخص بوضع وشم يحمل صورة مدربه يعكس حجم التأثير الذي تركه هذا المدرب في محيطه، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المكانة يتطلب تحقيق إنجازات استثنائية وكتابة تاريخ حقيقي مع المنتخب أو النادي الذي يقوده.

وأضاف بيلسا أن مثل هذه التصرفات لا تأتي من فراغ، بل تكون نتيجة حالة من الامتنان والتقدير تنشأ بعد نجاحات كبرى تجعل المدرب جزءا من ذاكرة الجماهير واللاعبين.

الوشم.. أكثر من مجرد صورة

رغم أن الحديث بدا في ظاهره متعلقا بوشم على الجسد، فإن بيلسا تعامل معه من زاوية مختلفة تماما، معتبرا أن القضية ترتبط بالرمزية أكثر من ارتباطها بالشكل.

فالوشم، من وجهة نظره، يمثل تتويجا لمسيرة ناجحة وعلاقة خاصة بين المدرب ومن حوله، وليس مجرد تصرف عابر أو موضة مؤقتة.

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ويعكس هذا الطرح فلسفة بيلسا المعروفة، والتي تقوم على أن الاحترام الحقيقي لا يُفرض بالسلطة أو الأوامر، بل يُكتسب من خلال العمل والنتائج والقدرة على التأثير في حياة الآخرين داخل وخارج الملعب.

حرص بيلسا خلال حديثه على الإشادة بمدرب منتخب إسبانيا، مؤكدا أن النجاحات التي حققها مؤخرا جعلته يحظى بمكانة استثنائية لدى اللاعبين والجماهير.

ورأى أن التقدير الذي يتلقاه المدرب الإسباني اليوم هو نتيجة طبيعية لمسار طويل من العمل والإنجازات، وهو ما يفسر ظهور مبادرات رمزية تعكس حجم المحبة والاحترام تجاهه.

كما شدد على أن مثل هذه المواقف تؤكد أن كرة القدم لا تُقاس فقط بالألقاب، بل أيضا بالأثر الذي يتركه المدرب في نفوس لاعبيه.

رسائل متعددة من بيلسا

ورغم أن قضية الوشم استحوذت على جزء كبير من الاهتمام الإعلامي، فإن بيلسا لم يتجاهل الحديث عن نجم وسط أوروغواي فيدي فالفيردي، الذي وصفه بأنه لاعب يفضل المشاركة باستمرار ويملك تأثيرا كبيرا على أداء الفريق.

وأكد أن قيمة فالفيردي لا تقتصر على الأدوار الفنية داخل الملعب، بل تمتد إلى شخصيته القيادية وقدرته على رفع مستوى المجموعة بأكملها.

لكن اللافت أن المدرب عاد أكثر من مرة للحديث عن فكرة التأثير الإنساني والعلاقة بين المدرب واللاعبين، وهو ما أعاد ربط حديثه بقضية الوشم التي كانت محور المؤتمر.

ذاكرة بلباو تعود إلى الواجهة

وخلال المؤتمر ذاته، استعاد بيلسا بعض الذكريات من تجربته التدريبية السابقة مع أتلتيك بلباو، مشيرا إلى أنه تعرض لانتقادات كثيرة بسبب بعض القرارات التي اتخذها آنذاك.

وأوضح أن المدربين مطالبون أحيانا باتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية إذا كانوا مقتنعين بأنها تخدم مصلحة الفريق على المدى البعيد.

واعتبر أن بناء فريق ناجح يتطلب الشجاعة والصبر، وأن النتائج لا تأتي دائما بشكل فوري، بل تحتاج إلى وقت حتى تتحول الأفكار إلى واقع ملموس داخل الملعب.

من خلال حديثه عن الوشم ودي لا فوينتي وذكريات بلباو، بدا أن بيلسا أراد توجيه رسالة أعمق تتجاوز حدود المنافسة الحالية في كأس العالم.

فالمدرب الأرجنتيني يرى أن الخلود الحقيقي في كرة القدم لا يتحقق عبر المباريات الفردية أو الانتصارات المؤقتة، وإنما عبر القدرة على صناعة أثر دائم في اللاعبين والجماهير.