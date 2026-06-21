سمّيت على "مبابي".. تعرف على نجمة التوقعات في كأس العالم 2026

بعد الأخطبوط "بول" والخنزير "مارسيل"، برز نجم جديد في عالم التوقعات الرياضية خلال كأس العالم عام 2026، وهذه المرة من مدينة تورونتو الكندية، حيث تجذب سمكة ذهبية تدعى "سويمبابي" اهتمام المشجعين بقدرتها على التنبؤ بنتائج المباريات.

واستمدت السمكة اسمها من قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، إذ جرى تجهيز حوضها بملعب كرة قدم مصغر، لتصبح إحدى الظواهر الطريفة المصاحبة للبطولة.

وتبدأ عملية التوقع بوضع "سويمبابي" في منتصف الملعب الصغير داخل الحوض، بينما يبدأ الحاضرون العد التنازلي، قبل أن تتجه السمكة نحو أحد جانبي الملعب حيث وُضعت أعلام المنتخبين المتنافسين، في إشارة إلى الفريق الذي تتوقع فوزه.

وحققت السمكة حتى الآن نتائج لافتة، بعدما أصابت في 14 توقعاً مقابل 10 توقعات خاطئة، لكنها تواجه صعوبة في توقع المباريات التي تنتهي بالتعادل.

وقال تيم غلين، المدير الإبداعي في شركة "وان ميثود" المشرفة على الفكرة، إن التعادلات "تعد أكثر تعقيداً بالنسبة لسمكة لا تملك سوى طريقة واحدة للحركة".

وريثة "الأخطبوط بول"

وأعادت "سويمبابي" إلى الأذهان ظاهرة الأخطبوط "بول"، الذي اشتهر خلال كأس العالم عام 2010 بتوقع نتائج مباريات المنتخب الألماني، قبل أن يصبح أحد أشهر الحيوانات المرتبطة بالبطولات الكبرى.

كما ظهرت في نسخ مختلفة من البطولات حيوانات أخرى متخصصة في التوقعات، من بينها الخنزير «مارسيل»، بينما برزت في فرنسا خلال مونديال عام 2026 الكلبة "نوفا"، التي تنشر توقعاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الطابع الترفيهي لهذه الظواهر، فإنها تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، خاصة عندما تحقق نسبة نجاح مرتفعة في توقع النتائج.

وفي واحدة من أكثر توقعاتها جرأة، رجحت "سويمبابي" فوز هايتي على البرازيل، وهو ما اعتبره القائمون على التجربة دليلاً على أن للسمكة "منطقها الخاص" في اختيار الفائزين.