بالفيديو.. مدافع النرويج يشاهد ولادة طفله أثناء المشاركة في كأس العالم

رُزق ليو أوستيغارد مدافع منتخب النرويج بطفل، لكنه اضطر لمتابعة عملية ولادته عبر الفيديو بسبب وجوده مع منتخب بلاده في كأس العالم.

ولم يتمكن أوستيغارد (26 عاما) من الحضور شخصيا لانشغاله بالاستعداد مع المنتخب الإسكندنافي في الولايات المتحدة لمباراتهم الثانية في دور المجموعات ضد السنغال، الاثنين المقبل في نيوجيرسي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 عمر مرموش.. القوة الضاربة

عمر مرموش.. القوة الضاربة list 2 of 2 مباشر مباراة تونس ضد اليابان في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة end of list

وقال إنه كان "مرهقا للغاية" من المكالمة التي تلقاها في فندق المنتخب النرويجي في ولاية كارولاينا الشمالية، "لكنها كانت رائعة".

ويظهر مقطع فيديو نشره الاتحاد النرويجي زملاءه في الفريق وهم يغنون ويصفقون في الفندق.

وسجل اللاعب هدفا برأسية بعد وقت قصير من دخوله بديلا في فوز النرويج (4-1) على العراق في افتتاح مشوارهما بكأس العالم، وأهدى الهدف لأحبائه وشكل حرف "أ"، اختصارا لاسم شريكته أورورا، بأصابعه.