بالفيديو.. دي لافوينتي يكشف موقف لامين جمال من مباراة السعودية

أكد لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، جاهزية فريقه التامة قبل مواجهة المنتخب السعودي، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستهل منتخب إسبانيا (بطل أوروبا) مسيرته في المونديال الحالي بتعادل مخيب بدون أهداف مع منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم، في حين افتتح منتخب السعودية مشواره بالتعادل (1-1) مع منتخب أوروغواي، لتتساوى المنتخبات الأربعة في رصيد نقطة وحيدة.

وقال دي لافوينتي في المؤتمر الصحفي الذي عقده، مساء السبت، إن اللاعبين ينتظرون مباراة السعودية لتقديم أفضل أداء بعد الظهور الباهت في بداية المشوار والتعادل أمام الرأس الأخضر.

جاهزية لامين جمال

وكشف مدرب إسبانيا عن أن نجمه الشاب لامين جمال متحمس للمشاركة في مباراة السعودية لكنه لا يعرف كم دقيقة يمكنه أن يشارك في اللقاء، مضيفا: "نحن نقرر ما هو مناسب للفريق قبل المواجهة، وإذا استطاع البداية فهو أمر رائع، والأهم أنه عاد بجاهزية تامة، وسبق أن لعبنا بدونه بشكل جيد".

وتابع المدرب الإسباني: "يوم غد مواجهة أخرى ويجب أن ننتصر، لا أحب الدراما فنحن لا نشعر بتوتر كبير أو ضغط أو أننا على حافة الانهيار، ربما شعرنا بخيبة أمل ولكن هذا قد يحفزنا لأننا فريق تنافسي".

وأوضح دي لافوينتي: "بسبب طريقة لعبنا نواجه منتخبات تدافع بكتلة منخفضة، كل فريق يختار طريقته في اللعب ويجب أن نلعب بسرعة أكبر وهذا لم نفعله في مواجهة الرأس الأخضر، ويجب أن نفعله أمام المنتخب السعودي، نريد استعادة الحدة في الأداء".

وعن رأيه في المنتخب السعودي قال مدرب المنتخب الإسباني: "المملكة العربية السعودية تحسنت على المستوى التنافسي والمنتخب الوطني تحسن نظرا لمساهمة كثير من اللاعبين الكبار في الدوري، المنافسة والتكتيك في الدوري السعودي تحسن، ونظرا لهذه الخصائص استطاعوا الانتصار على الأرجنتين، يجب علينا تقديم أفضل أداء وإلا سنكون تحت الخطر ويجب أن نحلل ذلك على المستوى الفردي والجماعي".

أحب المخاطرة لكن ليس أمام إسبانيا

في المقابل، أكد غورغيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، صعوبة المهمة أمام منتخب إسبانيا، الذي وصفه بـ"الأفضل في العالم حاليا".

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وشدد دونيس في الوقت ذاته على ضرورة عدم المبالغة في احترام المنافس من أجل الظهور بمستوى جيد أمامه، مشيرا إلى أن المنتخب (الأخضر) لن يشعر بضغط أمام إسبانيا.

وقال دونيس في المؤتمر الصحفي، إنه كمدرب يحب المخاطرة لكن عدم حصوله على الوقت الكافي مع اللاعبين قبل المونديال يجعل الفريق غير مستعد لبعض المخاطرات التي قد تأتي بنتائج عكسية.

وعن الأداء في المباراة الماضية أمام أوروغواي قال دونيس: "بشكل عام في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد. في الشوط الثاني لم أكن راضيا عن الأداء، لذا في الحصص التدريبية عملنا على الدفاع المنخفض لتكون وضعيتنا الدفاعية أفضل خاصة أننا سنلعب أمام فريق يستحوذ على الكرة، سنعمل على تحسين أدائنا أمام أحد أفضل الفرق في العالم".

انتقاد سالم الدوسري

وعما إذا كان قد تحدث مع اللاعب سالم الدوسري بعد الانتقادات التي وجهت له قال دونيس: "عندما يكون اللاعبون مثل سالم الدوسري يتمتعون بخبرة واسعة من الطبيعي أن يأتي الانتقاد".

وتابع "يجب علينا تحمل هذه الانتقادات أكانت محقة أم لا، هذه كرة القدم ونركز على روح الفريق وعملنا والجميع مستعد للتعامل مع هذه اللحظات".

وبسؤاله عما إذا كان المنتخب السعودي يمكنه تكرار الفوز التاريخي أمام الأرجنتين في مونديال 2022، قال المدرب اليوناني "من الجيد حدوث المفاجآت في عالم كرة القدم وقد شهدنا ذلك في مرات عدة سواء في كأس العالم أو غيرها، ولكن لا ننظر من هذا الجانب".

وعن مواجهة اللاعب لامين جمال قال دونيس: "إنه من أفضل المواهب في العالم وهو خلف ميسي في برشلونة والأهم هو النضوج لدى اللاعب وهو يصنع الفارق ومن الجيد مواجهة هؤلاء اللاعبين، هو من بين أهم المواهب في العالم".

لكنه أكد أن "المنتخب الإسباني ليس نفسه عندما يكون جمال ونيكو ويليامز في مقاعد البدلاء، لقد استحوذوا على الكرة أمام الرأس الأخضر ولكن كان ينقصهم اللعب رجل ضد رجل، هذه ليست مشكلة في الفريق الإسباني ولكن عندما يكون هؤلاء اللاعبون في مقاعد البدلاء يكون الأمر صعبا عليهم".