"الحمض النووي" ليوفنتوس يواصل كتابة التاريخ المونديالي

في وقت يمر فيه نادي يوفنتوس الإيطالي بواحدة من أصعب فتراته الفنية والإدارية، متخبطا في دوامة من التراجع الذي أفقده بريقه المعتاد في البطولات الأوروبية والمحلية، يبرز رقم قياسي عالمي يرفض الانصياع لهذا "التقهقر".

فالنادي الذي يعاني في ملاعب القارة العجوز، لا يزال يفرض كلمته في كبرى محافل كرة القدم، محققا سلسلة تهديفية في 14 نسخة متتالية من كأس العالم، وهو إنجاز يتجاوز به عمالقة أوروبا، ليثبت أن "الحمض النووي" التاريخي للـ"بيانكونيري" يمتلك مناعة خاصة ضد الأزمات، مستمرا في كتابة التاريخ التهديفي منذ عام 1974 وحتى نسخة 2026.

ووفقاً لموقع "ال غرافيكو" الأرجنتيني تُعد هذه السلسلة هي الأطول لأي ناد في العالم، حيث يأتي ريال مدريد الإسباني في المرتبة الثانية برصيد 12 نسخة متتالية (بين عامي 1982 و2026)، يليه برشلونة الإسباني بـ11 نسخة متتالية (بين عامي 1986 و2026)، أما في المراتب التالية، فتأتي أندية روما وإنتر ميلان الإيطاليين، بالإضافة إلى الثلاثي الإنجليزي ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد، حيث تتقاسم جميعها سلسلة من 8 نسخ متتالية، بينما يمتلك كل من كولن الألماني وميلان الإيطالي سلسلة من 7 نسخ متتالية.

نصف قرن من الحضور

بدأت هذه المسيرة التاريخية في مونديال 1974، عبر بييترو أناستازي أمام هايتي وفابيو كابيلو أمام بولندا، لتصبح منذ ذلك الحين أطول سلسلة تهديفية نشطة لأي ناد في العالم.

وعلى مدى أكثر من 50 عاما، أحرز لاعبو يوفنتوس ما مجموعه 53 هدفا في العرس العالمي. وشهدت هذه الحقبة تألق أسماء سجلت حضورها بأحرف من ذهب، أبرزهم باولو روسي (6 أهداف في عام 1982) وسالفاتوري سكيلاتشي (6 أهداف في عام 1990)، وكلاهما تُوّج هدافا لبطولته. كما امتدت القائمة لتشمل نجوما من عيار ميشال بلاتيني (عام 1986)، روبرتو باجيو (عام 1994)، زين الدين زيدان (عام 1998)، وماريو ماندزوكيتش (عام 2018).

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وحتى في ظل التراجع الفني الذي يمر به النادي مؤخرا، لم تنقطع هذه السلسلة، إذ شهد مونديال قطر 2022 أهدافا حملت توقيع أنخيل دي ماريا للأرجنتين، وأدريان رابيو لفرنسا، ودوسان فلاهوفيتش لصربيا.

وجاءت الثلاثية (الهاتريك) التي سجلها المهاجم الكندي جوناثان ديفيد في المونديال الحالي في شباك منتخب قطر لتضع الختم الرسمي على استمرارية هذا الرقم التاريخي وتؤكد أن بصمة يوفنتوس في المونديال تتجاوز حدود الأزمات الحالية.