"البديل الأكثر نجاحًا" يزين أرقام مباراة ألمانيا وكوت ديفوار

بلغت ألمانيا الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى منذ 2014، بعد قلبها الطاولة على كوت ديفوار 2-1 السبت في تورونتو.

أرقام متباينة للألمان

حقق المنتخب الألماني ثلاثة انتصارات متتالية في كأس العالم للمرة الأولى منذ فوزه بخمس مباريات بين دور المجموعات والنهائي في عام 2014؛ وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها إلى الأدوار الإقصائية منذ تلك النسخة.

حقق المنتخب الألماني الفوز في أول مباراتين له في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2006، بعد أن فشل في تحقيق ذلك في كل من النسخ الأربع السابقة.

استقبلت ألمانيا أهدافا في كل من مبارياتها الثماني الأخيرة في كأس العالم، بينما لم تعانِ من سلسلة أطول من ذلك إلا مرة واحدة في تاريخ البطولة – بعد أن استقبلت أهدافا في كل من مبارياتها التسع الأولى بين عامي 1934 و1954.

وقد أصبح الحارس الألماني مانويل نوير أكثر حارس مرمى مشاركة في تاريخ كأس العالم، بوصوله إلى المباراة رقم 21 في مسيرته بالمونديال، متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق للفرنسي هوغو لوريس.

خسرت كوت ديفوار في آخر مباراتين لها في كأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية (أيضا ضد اليونان في عام 2014) – بعد أن خسرت في مباراة واحدة فقط من مبارياتها الثلاث الأولى ضد منتخبات من القارة العجوز في البطولة.

بعمر 29 عاما و183 يوما، فرانك كيسيه هو ثاني أكبر هداف لمنتخب كوت ديفوار في كأس العالم، بعد ديدييه دروغبا في 2010 (32 عاما و101 يوما)؛ كما أن كيسيه هو أكبر لاعب أفريقي يسجل هدفا ضد ألمانيا في البطولة.

البديل الأكثر نجاحا

في الدقيقة 93:32، سجل دينيز أونداف ثاني أكثر هدف فوز متأخر لألمانيا في الوقت الأصلي في كأس العالم بعد أن سجل توني كروس هدف الفوز في الدقيقة 94:44 ضد السويد في عام 2018، وفقًا لـ"أوبتا".

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شارك دينيز أونداف بشكل مباشر في خمسة أهداف كبديل في كأس العالم 2026 (3 أهداف وتمريرتين حاسمتين) – الأكثر في نسخة واحدة من البطولة منذ عام 1966 (إلى جانب روجيه ميلا في عام 1990).

يُعد دينيز أونداف أول لاعب يسجل في أول مباراتين له مع ألمانيا في كأس العالم لكرة القدم منذ ميروسلاف كلوزه في عام 2002.