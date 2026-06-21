رياضة|كأس العالم 2026|ألمانيا

"البديل الأكثر نجاحًا" يزين أرقام مباراة ألمانيا وكوت ديفوار

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Germany's forward #26 Deniz Undav celebrates after scoring his team's second goal during the 2026 World Cup Group E football match between Germany and Ivory Coast at the Toronto Stadium in Toronto on June 20, 2026.
دينيز أونداف يحتفل بهدف انتصار ألمانيا على كوت ديفوار. (الفرنسية)
Published On 21/6/2026

بلغت ألمانيا الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى منذ 2014، بعد قلبها الطاولة على كوت ديفوار 2-1 السبت في تورونتو.

أرقام متباينة للألمان

حقق المنتخب الألماني ثلاثة انتصارات متتالية في كأس العالم للمرة الأولى منذ فوزه بخمس مباريات بين دور المجموعات والنهائي في عام 2014؛ وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها إلى الأدوار الإقصائية منذ تلك النسخة.

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حقق المنتخب الألماني الفوز في أول مباراتين له في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2006، بعد أن فشل في تحقيق ذلك في كل من النسخ الأربع السابقة.

استقبلت ألمانيا أهدافا في كل من مبارياتها الثماني الأخيرة في كأس العالم، بينما لم تعانِ من سلسلة أطول من ذلك إلا مرة واحدة في تاريخ البطولة – بعد أن استقبلت أهدافا في كل من مبارياتها التسع الأولى بين عامي 1934 و1954.

وقد أصبح الحارس الألماني مانويل نوير أكثر حارس مرمى مشاركة في تاريخ كأس العالم، بوصوله إلى المباراة رقم 21 في مسيرته بالمونديال، متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق للفرنسي هوغو لوريس.

خسرت كوت ديفوار في آخر مباراتين لها في كأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية (أيضا ضد اليونان في عام 2014) – بعد أن خسرت في مباراة واحدة فقط من مبارياتها الثلاث الأولى ضد منتخبات من القارة العجوز في البطولة.

بعمر 29 عاما و183 يوما، فرانك كيسيه هو ثاني أكبر هداف لمنتخب كوت ديفوار في كأس العالم، بعد ديدييه دروغبا في 2010 (32 عاما و101 يوما)؛ كما أن كيسيه هو أكبر لاعب أفريقي يسجل هدفا ضد ألمانيا في البطولة.

TORONTO, ONTARIO - JUNE 20: Franck Kessie #8 of Cote d'Ivoire celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Cote D'Ivoire at Toronto Stadium on June 20, 2026 in Toronto, Ontario. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
احتفال الإيفواري فرانك كيسيه بهدفه في مرمى ألمانيا بكأس العالم 2026 (الفرنسية)

البديل الأكثر نجاحا

في الدقيقة 93:32، سجل دينيز أونداف ثاني أكثر هدف فوز متأخر لألمانيا في الوقت الأصلي في كأس العالم  بعد أن سجل توني كروس هدف الفوز في الدقيقة 94:44 ضد السويد في عام 2018، وفقًا لـ"أوبتا".

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شارك دينيز أونداف بشكل مباشر في خمسة أهداف كبديل في كأس العالم 2026 (3 أهداف وتمريرتين حاسمتين) – الأكثر في نسخة واحدة من البطولة منذ عام 1966 (إلى جانب روجيه ميلا في عام 1990).

يُعد دينيز أونداف أول لاعب يسجل في أول مباراتين له مع ألمانيا في كأس العالم لكرة القدم منذ ميروسلاف كلوزه في عام 2002.

المصدر: الجزيرة

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