إمام عاشور "يرفض أن يكون ضيفًا".. ورسالة خاصة من مدربه الأول

حوّل إمام عاشور مباراته الدولية الثلاثين إلى محطة فارقة في مسيرته بعدما أصبح رابع مصري يسجل في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وهو يأمل ألا يكون منتخب بلاده "ضيف شرف" في مونديال 2026 وأن يقوده "للقتال من أجل التأهل إلى الدور الثاني".

سجل عاشور هدف التقدم على بلجيكا في الجولة الافتتاحية وأصبح رابع مصري يسجل في المونديال بعد عبد الرحمن فوزي (في مرمى المجر 1934) ومجدي عبد الغني (هولندا 1990) ومحمد صلاح (روسيا والسعودية 2018)، محرزا هدفه الدولي الأول في مباراته الدولية الثلاثين.

لكن الهدف لم يُهدِ منتخب "الفراعنة" فوزهم الأول في تاريخ النهائيات، بعدما عادل محمد هاني النتيجة بالخطأ في مرمى فريقه.

وتلعب مصر مع نيوزيلندا فجر الإثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة التي تخوض فيها بلجيكا المواجهة الثانية مع إيران.

وقال عاشور لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب مباراة بلجيكا: "كان إحراز هذا الهدف لحظة استثنائية بالنسبة لي. التسجيل بقميص منتخب مصر في كأس العالم أمر استثنائي. كنت أشعر أننا سنفوز على بلجيكا، لكن هناك قدر من الإحباط بسبب التعادل".

وأضاف: "أمامنا مباراتان وعلينا مواصلة الإيمان بقدراتنا والقتال من أجل التأهل إلى الدور الثاني".

وأردف ابن الـ28 عاما: "ارتداء قميص منتخب مصر مسؤولية كبيرة وشرف لا يُضاهى. حاولنا أن نعكس ذلك من خلال شخصيتنا والتزامنا وتفانينا. قاتلنا من أجل مصر ومن أجل المنتخب، وسنتطور بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

وتابع: "لم نأت لكأس العالم لنكون ضيف شرف لكن هدفنا هو الذهاب لأبعد حد ممكن".

أول مدرب لإمام عاشور: يستحق كل شيء

بدأ عاشور مشواره الكروي في أكاديمية بلدته السنبلاوين وظهرت موهبته في سن صغيرة.

قال مدربه الأول نشأت فتحي في رسالة للاعب نقلها موقع فيفا: "لدي آمال كبيرة معقودة عليك خلال هذه البطولة، وأريدك أن تثبت أنك تستحق هذه المكانة منذ انطلاقتك الأولى في أكاديمية السنبلاوين. إن مهاراتك، وموهبتك، وكل ما حققته من إنجازات حتى الآن، كفيلة بالرد على كل من شكك في قدراتك يوما ما".

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وأضاف في رسالته قبل المباراة الأولى: "الآن، عليك أن تسعد الملايين من الجماهير المصرية والعربية التي تتابعك في كأس العالم".

بدوره، قال عاشور: "أعتبر (كابتن) نشأت بمثابة والدي الثاني، لقد كان دائما إلى جانبي ودعمني باستمرار".

مشوار شاق

في سن الـ17 انتقل عاشور إلى غزل المحلة، قبل أن يرحل معارا إلى حرس الحدود حيث برزت موهبته لتلفت انتباه عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لينضم للأخير في موسم 2019 ويقضي معه 4 مواسم حقق خلالها لقب الدوري مرتين ومثلهما في كأس مصر كما لقب السوبر المحلي.

في يناير/كانون الثاني 2023 انتقل عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي في مسيرة لم تستمر سوى 7 مباريات قبل أن يعود إلى مصر وينضم لغريم الزمالك التقليدي الأهلي، في صفقة أثارت الكثير من الجدل.

واصل تألقه حاصدا لقب الدوري مرتين جديدتين وضمّ إلى خزائنه لقب دوري أبطال أفريقيا كما توّج بجائزة هداف الدوري في موسم 2023-2024.

أمام نيوزيلندا يأمل أن يحقق مع زملائه الفوز التاريخي الأول لمصر في المونديال والتأهل إلى دور الـ32.