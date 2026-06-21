انتكاسة مبكرة.. إصابة رافينيا تثير مخاوف البرازيل في المونديال

تلقى المنتخب البرازيلي ضربة موجعة خلال مشواره في كأس العالم 2026، بعدما تأكدت إصابة جناحه البارز رافينيا في العضلات الخلفية للفخذ الأيمن، وهي الإصابة التي أثارت حالة من القلق داخل معسكر "السيليساو" في مرحلة حساسة من البطولة.

وجاءت الإصابة خلال مواجهة البرازيل أمام هايتي، والتي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي بثلاثية نظيفة، حيث شعر اللاعب بآلام عضلية أجبرته على مغادرة أرض الملعب مبكرا في الدقيقة الثامنة والثلاثين، وسط علامات واضحة من الانزعاج والقلق.

وبعد خضوعه للفحوصات الطبية الأولية، أكد الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي وجود إصابة عضلية تستدعي بدء برنامج علاجي فوري، دون الكشف عن مدة الغياب المتوقعة أو موعد العودة المحتمل.

رغم إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تفاصيل الإصابة، فإن البيان الرسمي لم يتضمن أي تقدير زمني لفترة التعافي، مكتفيا بالتأكيد على خضوع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب.

وأوضح الاتحاد أن الهدف الأساسي في الوقت الحالي يتمثل في تجهيز اللاعب للعودة إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن، إلا أن غياب أي جدول زمني واضح فتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن مدى خطورة الإصابة.

وتنتظر الجماهير البرازيلية نتائج الفحوصات والمتابعات الطبية المقبلة لمعرفة ما إذا كان اللاعب سيكون قادرا على اللحاق بالأدوار الإقصائية من البطولة أم أن مشواره المونديالي أصبح مهددا.

سجل إصابات يضاعف المخاوف

ما يزيد من حجم القلق داخل أروقة المنتخب البرازيلي أن الإصابة الحالية ليست الأولى من نوعها بالنسبة لرافينيا خلال الفترة الأخيرة.

فالجناح البرازيلي تعرض خلال العام الماضي لعدة إصابات عضلية متشابهة، الأمر الذي يجعل الجهاز الطبي أكثر حذرا في التعامل مع حالته الحالية، خشية تفاقم الإصابة أو تعرضه لانتكاسة جديدة إذا عُجّل بعودته.

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ويخشى مسؤولو المنتخب أن تؤثر هذه الخلفية الطبية على سرعة تعافي اللاعب، خاصة أن ضغط المباريات في كأس العالم يتطلب جاهزية بدنية كاملة.

تشكل إصابة رافينيا تحديا إضافيا للمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي وجد نفسه مضطرا للتعامل مع سلسلة من الغيابات المؤثرة منذ بداية البطولة.

ويعد رافينيا أحد العناصر الأساسية في المنظومة الهجومية للمنتخب البرازيلي، سواء من خلال سرعته في الأطراف أو مساهماته التهديفية وصناعة الفرص.

ولم يخف المدرب الإيطالي قلقه بعد المباراة، مؤكدا أن الحالة الطبية للاعب كانت لا تزال غير واضحة بشكل كامل في الساعات الأولى بعد الإصابة، وأن التقييم النهائي سيتحدد وفقا للفحوصات والمتابعة اليومية.

غيابات متراكمة تضغط على "السيليساو"

تأتي إصابة رافينيا في وقت يعاني فيه المنتخب البرازيلي بالفعل من عدة مشكلات بدنية طالت عددا من لاعبيه خلال الفترة الماضية، أبرزهم نيمار.

فالفريق افتقد خدمات أكثر من عنصر مهم بسبب الإصابات، فيما لا يزال بعض النجوم بعيدين عن الجاهزية الكاملة، الأمر الذي يضع الجهاز الفني أمام تحديات متزايدة للحفاظ على التوازن الفني والبدني للفريق خلال البطولة.

ومع لوائح البطولة التي لا تسمح بإجراء تعديلات على القائمة بسبب الإصابات أثناء المنافسات، سيكون الجهاز الفني مطالبا بإيجاد حلول من داخل المجموعة الحالية.

في ظل الغموض المحيط بمستقبل رافينيا خلال البطولة، بدأت الأنظار تتجه نحو عدد من اللاعبين القادرين على تعويض غيابه المحتمل.

ويمتلك المنتخب البرازيلي مجموعة من المواهب الشابة والعناصر الهجومية التي يمكنها الحصول على فرصة أكبر خلال المباريات المقبلة، في محاولة للحفاظ على القوة الهجومية للفريق وعدم التأثر بغياب أحد أبرز نجومه.

لكن الواقع يشير إلى أن تعويض لاعب بحجم رافينيا لن يكون مهمة سهلة، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يؤديه داخل الملعب وخارجه.

فينيسيوس يبعث برسالة تفاؤل

من جانبه، حرص فينيسيوس جونيور على دعم زميله بعد الإصابة، معربا عن أمله في أن تكون الإصابة أقل خطورة مما تبدو عليه.

وأكد نجم المنتخب البرازيلي أن رافينيا يمثل عنصرا مهما للغاية داخل المجموعة، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر عودته في أسرع وقت ممكن لمواصلة مشوار البطولة إلى جانب زملائه.

وتعكس هذه التصريحات حجم المكانة التي يحظى بها اللاعب داخل المنتخب، ليس فقط بسبب إمكاناته الفنية، بل أيضًا لدوره القيادي وتأثيره المعنوي على بقية اللاعبين.

وبين التفاؤل الحذر داخل المعسكر البرازيلي والمخاوف الناتجة عن سجل الإصابات المتكرر، يبقى مستقبل اللاعب أحد أبرز الملفات التي تشغل الجماهير البرازيلية في الوقت الراهن.