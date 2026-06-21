رياضة|كأس العالم 2026

بالفيديو.. لامين جمال يدخل تاريخ المونديال في فوز إسبانيا القياسي على السعودية

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إسبانيا تواصل الهيمنة.. أرقام تاريخية وجيل ذهبي يكتب المجد في المونديال
نجم إسبانيا لامين جمال يسجد لله شكرا بعد هدفه في مرمى السعودية (أسوشيتد برس)
Published On 21/6/2026
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آخر تحديث: 23:08 (توقيت مكة)

تواصل إسبانيا تقديم مستويات مبهرة وتأكيد قوتها الفنية الضاربة في البطولات الكبرى، بعدما قدمت عرضاً هجومياً لافتاً تُوج بانتصار عريض على السعودية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.

وبهذا الفوز، عززت "لاروخا" سلسلة نتائجها الإيجابية، لتؤكد جاهزية جيلها الحالي لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى، سواء من حيث الأداء الجماعي أو الأرقام الفردية القياسية. وقد حافظت إسبانيا على سجلها خالياً من الهزائم للمباراة الـ 32 توالياً في مختلف المسابقات (23 فوزاً و9 تعادلات)، لتقترب من معادلة ثاني أطول سلسلة "لا هزيمة" في تاريخها (35 مباراة)، والتي سُجلت بين فبراير 2007 ويونيو 2009.

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سرعة تهديفية قياسية

دخل المنتخب الإسباني اللقاء بشراسة هجومية واضحة، حيث نجح في هز الشباك بثلاثة أهداف نظيفة بعد مرور 23 دقيقة و02 ثانية فقط من صافرة البداية.

يُعد هذا أسرع وصول لثلاثة أهداف في مباراة بكأس العالم منذ مواجهة يوغوسلافيا أمام زائير عام 1974 (التي تحققت في 17 دقيقة و08 ثوانٍ).

حقق الإسبان أول فوز لهم في كأس العالم منذ افتتاح نسخة 2022 أمام كوستاريكا (7-0)، لينهوا بذلك سلسلة من أربع مباريات متتالية دون انتصار في البطولة (تعادلان وخسارة).

Spain's forward #21 Mikel Oyarzabal celebrates after scoring his team's second goal during the 2026 World Cup Group H football match between Spain and Saudi Arabia at the Atlanta Stadium in Atlanta on June 21, 2026.
أويارزابال يحتفل بالهدف الثاني في مرمى السعودية (الفرنسية)

على المستوى التاريخي، يُعد هذا الانتصار هو السادس بفارق أربعة أهداف أو أكثر في مونديال 2026، ليصبح ثاني أعلى رقم في تاريخ البطولة خلف نسخة 1954 (التي شهدت 8 انتصارات مماثلة).

لامين جمال يدخل تاريخ المونديال

فرضت إسبانيا سيطرتها المطلقة على مجريات الشوط الأول، وتُرجم ذلك بإطلاق 17 تسديدة، وهو أعلى رقم يسجله أي منتخب في أول 45 دقيقة من مباراة مونديالية خلال القرن الحالي (مع وجود حالتين مماثلتين فقط لإنجلترا أمام السويد وترينيداد وتوباغو في مونديال 2006).

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وعلى صعيد الأرقام الفردية، واصل الجيل الشاب كتابة التاريخ:

  • لامين جمال: بعمر (18 عاماً و343 يوماً)، أصبح ثامن أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ المونديال، وثالث أصغر لاعب يسجل في أول مباراة يشارك فيها أساسياً، خلف الإسباني جافي (18 عاماً و110 أيام في 2022) والروماني نيكولاي كوفاتش (18 عاماً و197 يوماً في 1930).
  • كما دخل جمال تاريخ الكرة العالمية كأول لاعب على الإطلاق يبدأ أساسياً في مباراة بكأس العالم وبطولة أمم أوروبا وهو في سن الـ 18 عاماً أو أقل.
  • ميكيل أويارزابال: حقق إنجازاً استثنائياً بتسجيله هدفين وصناعته لهدف، ليصبح ثاني لاعب منذ عام 1966 يساهم في ثلاثة أهداف خلال أول 25 دقيقة من مباراة مونديالية، بعد المجري لازلو فازيكاس أمام السلفادور في نسخة 1982.
  • النجاعة الهجومية: نجحت إسبانيا في إرسال 5 تمريرات عرضية ناجحة من أصل 16 محاولة في الشوط الأول، مقارنة بتمريرة ناجحة واحدة فقط من أصل 9 في مباراتها الأولى أمام الرأس الأخضر.
TOPSHOT - Spain's forward #19 Lamine Yamal (R) celebrates after scoring the opening goal during the 2026 World Cup Group H football match between Spain and Saudi Arabia at the Atlanta Stadium in Atlanta on June 21, 2026.
لامين جمال، يحتفل بهدفه المسجل في مرمى السعودية (الفرنسية)

معاناة دفاعية مستمرة للمنتخب السعودي

في المقابل، واصل المنتخب السعودي معاناته الدفاعية التاريخية في مشاركاته المونديالية؛ حيث ارتفع معدل استقباله للأهداف إلى 2.3 هدف في المباراة الواحدة (49 هدفاً في 21 مباراة)، وهو أعلى معدل سلبي لأي منتخب خاض 10 مباريات أو أكثر في تاريخ كأس العالم.

في المحصلة، يؤكد هذا الأداء المتكامل أن المنتخب الإسباني يعيش فترة استقرار فني وهجومي استثنائية، مدعوماً بجيل شاب لا يهاب كسر الأرقام القياسية، في مباراة عكست لغة الأرقام فيها الفارق الفني الشاسع بين الطرفين.

شاهد ملخص وأهداف مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

المصدر: الجزيرة

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