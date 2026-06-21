أول تصريح من ديك أدفوكات بعد التعادل التاريخي لكوراساو في المونديال

أعرب الهولندي ديك أدفوكات، المدير الفني لمنتخب كوراساو، عن سعادته الكبيرة بحصد أول نقطة في تاريخ منتخب بلاده بكأس العالم، بعد التعادل السلبي أمام الإكوادور في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بمونديال 2026.

وقال أدفوكات عقب المباراة في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" إن "كوراساو دولة صغيرة، لكن الطريقة التي لعب بها الفريق بعد الهزيمة الثقيلة أمام ألمانيا بنتيجة 1-7 في الجولة الأولى، جعلت الجماهير في الملعب وفي الجزيرة تعيش أجواء جنونية من الفرحة" مؤكداً أن "الشعب بأكمله سعيد بما حققه المنتخب".

وأضاف المدرب المخضرم أن المباراة شهدت فرصاً لكلا المنتخبين، مشيراً إلى أن التعادل بدون أهداف يعد نتيجة جيدة للغاية بالنسبة لفريقه، خاصة أمام منافس قوي بحجم الإكوادور.

حارس كوراساو نجم اللقاء

وكان نجم اللقاء الأول بلا منازع الحارس إيلوي روم، الذي قاد منتخب كوراساو لانتزاع النقطة التاريخية بعدما تصدى لـ15 كرة، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ويقترب بفارق تصدٍ واحد فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي في كأس العالم، والمسجل باسم الأمريكي تيم هاورد منذ مونديال 2014.

ومنح التعادل منتخب كوراساو أول نقطة في مشاركته الأولى بالمونديال، فيما تعقدت مهمة الإكوادور في التأهل للدور التالي، خاصة بعد ضمان ألمانيا صدارة المجموعة، واحتلال ساحل العاج المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط قبل الجولة الأخيرة.