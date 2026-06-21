100 هدف وأكثر.. هولندا تقتحم قائمة تاريخية في كأس العالم

انضم المنتخب الهولندي لكرة القدم إلى قائمة فريدة من الفرق الوطنية التي شاركت في نهائيات كأس العالم منذ انطلاقها لأول مرة عام 1930.

وحقق "الطواحين" فوزه الثاني على التوالي في النسخة الحالية، وذلك على حساب نظيره السويدي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جرت على ملعب هيوستن لحساب منافسات المجموعة السادسة.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده من الأهداف المونديالية إلى 103، ليصبح ثامن فريق يسجل 100 هدف أو أكثر في تاريخ كأس العالم، وفق بيانات أظهرها الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر منصة إكس.

ويتصدر القائمة حاليا المنتخبان البرازيلي والألماني بالشراكة، وهما الفريقان الوحيدان عالميا اللذين تجاوزت حصيلتهما حاجز 200 هدف.

ويأتي المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب في المركز الثالث بفارق بعيد عن الثنائي البرازيل وألمانيا، يليهم منتخبات فرنسا وإيطاليا – الغائب الأبرز عن مونديال 2026 – ثم إسبانيا وإنجلترا وهولندا.

المنتخبات الثمانية التي سجلت أكثر من 100 هدف في كأس العالم:

هولندا (103 أهداف)

قبل مشاركته في مونديال 2026 كان رصيد منتخب هولندا 96 هدفاً سجلها لاعبوه في 11 مشاركة مونديالية.

وأحرز الهولنديون هدفين في مرمى اليابان (2-2) في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة للنسخة الحالية، ثم أضافوا خمسة في شباك السويد، ليرتفع الرصيد الإجمالي إلى 103 أهداف.

ويُنظر إلى منتخب هولندا على أنه البطل غير المتوج لكأس العالم، بسبب وصوله إلى المباراة النهائية 3 مرات لكنه لم يتمكن من تحقيق اللقب في أي منها وذلك أعوام 1974 و1978 و2010.

إنجلترا (108 أهداف)

دخل "الأسود الثلاثة" مونديال 2026 بقوة فهزوا شباك كرواتيا 4 مرات في الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة، أُضيفت إلى 104 أهداف أحرزوها في 16 مشاركة سابقة.

وتمكّن المنتخب الإنجليزي من التتويج بلقب وحيد في كأس العالم، حققه في النسخة التي استضافتها البلاد عام 1966، بعد الفوز في النهائي بملعب ويمبلي بنتيجة 4-2 على نظيره الألماني.

إسبانيا (112 هدفاً)

أخفق منتخب "لاروخا" في تسجيل أي هدف في مباراته الأولى بالنسخة الحالية لكأس العالم أمام كاب فيردي، قبل أن ينفجر في الجولة الثانية بتسجيل أربعة أهداف في شباك السعودية.

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بهذه الرباعية رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 112 هدفاً، بعدما سجل لاعبوه على مر التاريخ 108 أهداف في 16 نسخة سابقة، ويملك فرصة لزيادة غلته مع بقاء مباراتين على الأقل له في البطولة الحالية.

وسبق لمنتخب إسبانيا التتويج بكأس العالم مرة واحدة، في النسخة التي استضافتها جنوب أفريقيا عام 2010، بالفوز في النهائي على هولندا بهدف وحيد للاعبه الأسبق أندريس إنييستا.

إيطاليا (128 هدفاً)

توقف رصيد "الآزوري" عند هذا الرقم منذ آخر هدفٍ سجله لاعبه ماريو بالوتيلي في مونديال البرازيل 2014، وجاء في شباك إنجلترا بالمباراة التي فازت فيها إيطاليا 2-1 بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

بعدها وعلى نحوٍ مفاجئ خسر الإيطاليون أمام كوستاريكا وأوروغواي على التوالي بنفس النتيجة (1-0)، ليودعوا المونديال من الدور الأول، ثم بدأت فترة غياب صادمة عن العرس العالمي امتدت لـ3 نسخ متتالية هي روسيا 2018 وقطر 2022 والحالية.

ومن 18 مشاركة سابقة، حصدت إيطاليا لقب كأس العالم في 4 مناسبات وذلك أعوام 1934 و1938 و1982 و2006.

فرنسا (139 هدفاً)

وصل "الديوك" إلى النسخة الحالية وفي رصيدهم 136 هدفاً من 16 مشاركة سابقة، وعززوها بـ3 أخرى في مباراتهم الأولى بمونديال 2026 ضد السنغال ضمن المجموعة التاسعة.

وأمام الفرنسيين فرصة لزيادة هذه الحصيلة مع تبقي مباراتين على الأقل ضد العراق والنرويج، وقد تزيد إذا استمر الفريق في المنافسة على اللقب مع تقدّم البطولة.

وحصد منتخب فرنسا لقب كأس العالم في مناسبتين سابقتين وذلك عامي 1998 و2018 على حساب البرازيل وكرواتيا على التوالي.

الأرجنتين (155 هدفاً)

قبل ثلاثية النجم الأسطوري ليونيل ميسي في شباك الجزائر بالجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة، كانت الأرجنتين قد سجّلت 152 هدفاً في 18 مشاركة مونديالية سابقة.

وتبدو حظوظ "التانغو" في زيادة هذه الغلّة مرتفعة جدا بعدما أوقعته القرعة في مجموعة سهلة، تضم إلى جانب الجزائر منتخبي النمسا والأردن الذي يتعرف على أجواء المونديال للمرة الأولى.

وتاريخيا سبق لمنتخب الأرجنتين التتويج بكأس العالم في 3 مناسبات سابقة أعوام 1978 و1986 وآخرها 2022 التي استضافتها قطر.

ألمانيا (241 هدفاً)

بدأ الألمان مونديال 2026 بقوة فدكّوا شباك كوراساو المغمورة 7 مرات، قبل أن يسجلوا هدفين آخرين في مرمى كوت ديفوار في أول مباراتين للفريق ضمن المجموعة الخامسة.

وبفضل الأهداف السبعة في كوراساو افتك منتخب ألمانيا صدارة الفرق صاحبة أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم بشكل مؤقت من البرازيل التي استعادتها لاحقا، حتى أصبحا شريكين فيها حتى كتابة هذه السطور.

وتُوج منتخب ألمانيا بكأس العالم 4 مرات من مشاركاته الـ20 السابقة، أعوام 1954 و1974 و1990 و2014.

البرازيل (241 هدفاً)

يتساوى "راقصو السامبا" مع ألمانيا بعد تسجيل 4 أهداف في النسخة الحالية بواقع هدف في المغرب و3 في هايتي ضمن المجموعة الثالثة.

ويتميز البرازيليون كونهم المنتخب الوحيد الذي لم يغب عن أي نسخة مونديالية في تاريخ كأس العالم، بالإضافة إلى احتفاظهم بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بواقع 5 مرات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.