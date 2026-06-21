أرقام مذهلة لحارس كوراساو في ليلة التعادل التاريخي بالمونديال

قاد حارس المرمى إيلوي روم منتخب كوراساو إلى انتزاع أول نقطة في باكورة مشاركاته في كأس العالم لكرة القدم، بصده 15 كرة في مواجهة الإكورادور (0-0) السبت في كانساس، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لمونديال 2026.

وقد شهدت هذه المباراة 18 تسديدة على المرمى، الأكثر في مباراةٍ واحدةٍ في كأس العالم منذ عام 1966 دون أن يتمكن أي فريق من التهديف، وفق شبكة "أوبتا".

فيما انتهت سبع من آخر 12 مباراة رسمية للإكوادور بالتعادل 0-0، بما في ذلك كأس العالم هذه وتصفيات امريكا الجنوبية، بما في ذلك خمس من آخر سبع مباريات.

وفي مباراته ضد كوراساو، سجل منتخب الإكوادور ست تسديدات على المرمى و340 تمريرة ناجحة في الشوط الأول، وكلاهما أكبر عدد من التسديدات في الشوط الأول من مباراةٍ في كأس العالم في تاريخ الإكوادور.

تسديدات الإكوادور الـ 15 على المرمى ضد كوراساو هي الأعلى لأي منتخب أمريكي جنوبي في مباراة كأس العالم منذ 1966، وثاني أكبر رقم بشكل عام في هذا القرن، بعد تسديدات بلجيكا الـ 17 على المرمى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2014.

يمتلك منتخب الإكوادور 3.05 هدفًا متوقعًا ضد كوراساو، وهو أعلى رقم لمنتخب لم يسجل أي هدف في هذه المباراة ضمن بطولة كأس العالم.

ومن بين هذه القيمة، جاء 1.7 هدفًا متوقعًا من تسديدات إينر فالنسيا، وهو أيضًا أكبر قيمة أهداف متوقعة للاعب واحد لم يسجل أي هدف في بطولة كأس العالم 2026، فالنسيا نفسه خاض مباراته الثامنة في مسيرته مع الإكوادور في كأس العالم، ليتعادل مع إدينسون مينديز كأكثر لاعب خاض مباريات مع منتخب الإكوادور في تاريخه.

مباراة تاريخية

فيما عادلت تصديات إيلوي روم الـ15 تصديات تيم هاورد حارس مرمى الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا في عام 2014 (والتي امتدت إلى الوقت الإضافي) كأكبر عدد تصديات في مباراةٍ واحدةٍ في كأس العالم (منذ عام 1966).

إيلوي روم هو خامس حارس مرمى من الكونكاكاف خلال الخمسين عامًا الماضية يسجل تسع تصديات أو أكثر في مباراةٍ واحدةٍ من كأس العالم، لينضم إلى غييرمو أوتشوا من المكسيك وتوني ميولا وتيم هوارد وبراد فريدل من الولايات المتحدة الأمريكية.

إعلان

وقد ضمّ منتخب كوراساو خمسة لاعبين أساسيين يبلغون من العمر 32 عامًا أو أكثر في هذه المباراة، وهو ثالث منتخب يضم خمسة لاعبين أساسيين أو أكثر من هذه الفئة العمرية في مباراةٍ واحدةٍ في كأس العالم هذا العام (إيران بستة لاعبين، البرازيل بخمسة لاعبين).