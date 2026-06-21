أرقام تاريخية لليابان في ليلة اكتساح تونس وكامادا يكرر إنجاز رونالدو

قدّم المنتخب الياباني عرضا هجوميا لافتا أمام تونس في دور المجموعات لكأس العالم، محققا انتصارا عريضا برباعية نظيفة، أكد من خلالها تطوره المستمر على الساحة العالمية، بينما عمّق في المقابل معاناة المنتخب التونسي الذي دخل سجلات البطولة من زاوية سلبية.

سلسلة تاريخية وكامادا يدخل التاريخ

واصل المنتخب الياباني نتائجه المميزة في كأس العالم، رافعا رصيده إلى أربع مباريات متتالية دون هزيمة (فوزان وتعادلان)، وهي أطول سلسلة في تاريخه بالبطولة، كما نجح في هز الشباك للمباراة الرابعة تواليا، معادلا أفضل سلسلة تهديفية له في المونديال والتي سبق أن حققها بين عامي 1998 و2002.

ولم يقتصر الإنجاز على النتائج فقط، إذ أصبحت الأهداف الأربعة التي سجلها المنتخب الياباني أكبر حصيلة تهديفية يحققها منتخب آسيوي في مباراة واحدة ضمن نهائيات كأس العالم، في تأكيد جديد على القوة الهجومية التي أظهرها الفريق.

وعلى صعيد اللاعبين، فرض دايتشي كامادا نفسه أحد أبرز نجوم اللقاء بعدما افتتح التسجيل بعد مرور 3 دقائق و27 ثانية فقط، ليسجل أسرع هدف في تاريخ اليابان بكأس العالم.

وواصل لاعب الوسط تألقه بعدما أصبح ثاني لاعب ياباني يسجل في مباراتين متتاليتين بالمونديال بعد جونيتشي إيناموتو عام 2002، كما حقق رقما استثنائيا، إذ كان قد سجل في الدقيقة 89 أمام هولندا في الجولة الأولى، ليصبح أول لاعب منذ كريستيانو رونالدو عام 2018 يسجل في الدقائق الخمس الأخيرة من مباراة ثم في الدقائق الخمس الأولى من المباراة التالية في كأس العالم.

أويدا يقود المهرجان الهجومي

وكان المهاجم أياسي أويدا أحد أبرز عناوين المباراة بعدما سجل ثنائية وقدم تمريرة حاسمة، ليصبح أول لاعب ياباني في تاريخ كأس العالم يجمع بين تسجيل هدفين أو أكثر وصناعة هدف في مباراة واحدة.

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كما أصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز في عام 2026 بعد الهولندي كودي غاكبو أمام السويد في اليوم ذاته.

ولم تتوقف أرقام أويدا عند هذا الحد، إذ رفعت أهدافه رصيد لاعبي نادي فينورد الهولندي إلى 14 هدفا في تاريخ كأس العالم، ليحتل النادي المركز الثالث بين الأندية الهولندية الأكثر تسجيلاً في البطولة خلف أياكس (29 هدفا) وآيندهوفن (27 هدفا).

سيطرة مطلقة ودفاع حديدي

وعكست أرقام المباراة حجم الهيمنة اليابانية، إذ لم يسمح "الساموراي" لتونس سوى بتسديدة واحدة فقط طوال الشوط الأول، وهو أقل عدد من التسديدات التي واجهها المنتخب الياباني في شوط أول خلال تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

والمفارقة أن الرقم القياسي السابق كان أيضاً أمام تونس خلال مواجهتهما في عام 2002، عندما اكتفى "نسور قرطاج" بتسديدتين فقط في الشوط الأول.

أرقام سلبية لتونس في المباراة رقم 20

في المقابل، واصل المنتخب التونسي معاناته في البطولة بعدما أصبح رابع منتخب في تاريخ كأس العالم يخسر مباراتين متتاليتين بفارق أربعة أهداف أو أكثر، لينضم إلى اليونان عام 1994، وكوريا الجنوبية عام 1954، وبوليفيا عام 1930.

ورغم الطابع السلبي للنتيجة، شهدت المباراة محطة تاريخية لتونس، إذ كانت اللقاء رقم 20 في سجل مشاركاتها بكأس العالم، لتصبح رابع دولة أفريقية تبلغ هذا الرقم بعد الكاميرون والمغرب ونيجيريا.

كما شهدت البطولة تغييراً مبكراً على الجهاز الفني، بعدما تولى هيرفي رونار قيادة المنتخب خلفا لصبري لموشي الذي أشرف على المباراة الأولى، وأصبحت تونس بذلك خامس منتخب في تاريخ كأس العالم يعتمد على أكثر من مدرب خلال النسخة نفسها، علما بأن جميع المنتخبات التي سبقتها فشلت في تحقيق الفوز في أول مباراة بعد تغيير المدرب، حيث سجلت ثلاثة تعادلات وخسارتين.