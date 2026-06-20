"يا للعجب".. تعليق ساخر من شقيقة رونالدو بعد تعثر البرتغال

أثارت كاتيا أفيرو شقيقة النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو جدلا واسعا، بعدما علّقت بسخرية على منتخب البرتغال عبر حسابها على "إنستغرام" بعد تعادل بهدف في افتتاح مشوار كأس العالم 2026 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجاء تعليق كاتيا ليشعل موجة انتقادات جديدة داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة بعد أن أشارت إلى تراجع واضح في أداء اللاعبين داخل الملعب، معتبرة أن المنتخب فقد الكثير من أساسياته الفنية خلال المباراة.

وقالت كاتيا في تعليقها بعبارة قصيرة لكنها مثيرة للجدل: "يا للعجب!"، وهو ما اعتُبر بمثابة شرارة إضافية في نقاش محتدم حول مستوى الفريق.

بداية باهتة تزيد الضغط على البرتغال

دخل المنتخب البرتغالي البطولة بطموحات كبيرة، لكنه خرج من مباراته الأولى بنتيجة غير مرضية، بعدما اكتفى بالتعادل في مواجهة شهدت أداء متذبذبا وغيابا للحسم الهجومي.

ولم يقدم شقيق كاتيا الأداء المنتظر منه بصفته الهداف التاريخي للمنتخبات وأكثر من سجل في تاريخ كرة القدم، حيث افتقد كريستيانو رونالدو فاعليته أمام المرمى الكونغولي.

وعلّق المهاجم الدولي السابق الفرنسي تييري هنري الذي يعمل محللا لشبكة فوكس الأمريكية، قائلا: "الفريق هو الذي يحتاج إلى التسجيل، وليس الفرد".

وأثار هذا التعثر المبكر تساؤلات واسعة بشأن جاهزية الفريق للمنافسة، في ظل توقعات كبيرة كانت تضعه ضمن أبرز المرشحين للتقدم في البطولة.

ويواصل كريستيانو رونالدو قيادة المنتخب داخل الملعب، رغم تقدمه في السن، حيث ما زال يعتمد عليه بشكل أساسي في التشكيل، سواء من حيث الخبرة أو التأثير الهجومي.

لكن التعادل الافتتاحي فتح الباب أمام نقاشات جديدة بشأن أداء الفريق ككل، وليس فقط حول الأفراد، وسط مطالبات بضرورة رفع النسق في المباريات المقبلة.

جدل يتجاوز حدود المستطيل الأخضر

لم يكن تعليق شقيقة رونالدو مجرد حديث عابر، بل تحول سريعا إلى مادة للنقاش على نطاق واسع، خصوصاً أنها انتقدت بشكل مباشر أداء لاعبي المنتخب وطريقة تعاملهم مع مجريات المباراة.

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وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان مواقف سابقة لعائلة النجم البرتغالي، التي لم تتردد في التعبير عن آرائها بشكل علني في لحظات التوتر الرياضي.

ويرى متابعون أن المنتخب البرتغالي ما زال في بداية المشوار، وأن الحكم عليه مبكرا قد لا يكون دقيقا، رغم وضوح بعض الثغرات في الأداء الجماعي خلال المباراة الأولى.

في المقابل، يعتبر آخرون أن التعادل يعكس مشكلة أعمق في الانسجام داخل الفريق، تتطلب تدخلا سريعا قبل الدخول في حسابات معقدة داخل المجموعة.