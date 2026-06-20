وهبي عقب مباراة إسكتلندا: لم نتأهل بعد.. وحكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم

أعرب مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي عن سعادته بتحقيق الهدف المنشود بالتغلب على إسكتلندا 1-0 الجمعة في مونديال 2026، مؤكداً أن قائده أشرف حكيمي الهادئ هو "أفضل ظهير أيمن في العالم".

وقال وهبي في مؤتمر صحفي عقب الفوز على إسكتلندا وانتزاع صدارة المجموعة الثالثة: "نحن سعداء جداً لأننا كسبنا النقاط الثلاث، وكان هذا هو هدفنا المنشود، أعتقد أننا سيطرنا على مجريات المباراة وقدمنا أداء جيدا جدا وكنا الأفضل".

وأضاف: "كنا كذلك جيدين في الشوط الثاني وسيطرنا جيدا وأحسننا إدارة اللقاء، كانت نيتنا تسجيل الهدف الثاني وأهدرنا الكثير من الفرص لتحقيق ذلك، وعندما لا تسجل يجب أن تصمد أمام أسلوب لعبهم وكراتهم الطويلة وأنا سعيد بكوني أملك منتخباً يعرف كيف يعاني عندما يقتضي الأمر ذلك".

وقطع المغرب شوطاً كبيراً نحو دور الـ32 بعد أن رفع رصيده إلى أربع نقاط عقب التعادل الافتتاحي مع البرازيل (1-1).

وتابع: "بصراحة أنا مرتاح جيداً بالمقارنة مع المباراة الأولى ضد البرازيل، لقد رأيت تحسناً كبيراً وسنكون أحسن في المباراة الثالثة، هذه هي جمالية المونديال عندما تواجه منافسين يخلقون لك مشاكل مختلفة، ونهاية مباراة اليوم ستساعدنا في المباراة الأخيرة".

وأردف قائلا: "لم نتأهل حتى الآن وبالتالي لا مجال للمداورة في المباراة الثالثة، يجب أن أدفع بالتشكيلة الأفضل لكسبها بالنظر الى جاهزية اللاعبين ولاعبي المنتخب الخصم، والأكيد أن الجاهز والقادر على مساعدتنا لتحقيق الفوز على هايتي سيكون أساسياً".

وتحدث وهبي عن قائده حكيمي الذي تأكدت إحالته إلى المحاكمة في فرنسا على خلفية اتهامه الذي ينفيه بالاغتصاب، وقال: "كان بحالة جيدة، استيقظ صباحاً، وأكل مثل الجميع، واستعد، وحرّك الجميع، كان في غرفة الملابس مركزاً، كان يريد تقديم مباراة كبيرة، وقد قدم مباراة كبيرة. لذلك ليس لدينا ما نقوله. نحن فقط نقف خلفه، ونحن هادئون جداً، وهو أيضا هادئ جداً".

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وأضاف: "سيقدم المزيد من المباريات الجيدة جداً، إنه أفضل ظهير أيمن في العالم، وسيظهر ذلك في هذه الكأس. إنه شخص مهم جدا بالنسبة لي، وللجهاز الفني، وللاعبين، وللمنتخب والشعب المغربي".