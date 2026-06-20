هولندا تحطم الأرقام القياسية.. و"بروبي" يدخل تاريخ كأس العالم

شهدت مباراة هولندا والسويد في دور المجموعات لكأس العالم عرضا كرويا استثنائيا، حيث فرضت "الطواحين" سيطرتها المطلقة، وحققت فوزا عريضا عزز من خلاله مكانته كقوة ضاربة في البطولة، ومسجلا أرقاما قياسية لافتة على كافة الأصعدة.

هيمنة هولندية وأرقام قياسية

تؤكد هذه المباراة استمرارية "الطواحين" في تقديم مستويات ثابتة، حيث حافظ المنتخب الهولندي على سجله خاليا من الهزائم في آخر 14 مباراة له في كأس العالم، وذلك منذ خسارته في نهائي عام 2010 أمام إسبانيا. هذا السجل (9 انتصارات و5 تعادلات) يمثل الآن أطول سلسلة مباريات دون هزيمة لأي منتخب في تاريخ البطولة.

وعلى الطرف الآخر، كشفت المباراة عن معاناة سويدية واضحة أمام المنتخبات الأوروبية، فبعد أن فازت السويد في مبارياتها الثلاث الأولى تاريخيا، اكتفت بانتصارين فقط في آخر 15 مباراة خاضتها في دور المجموعات أمام منتخبات القارة العجوز (تعادلت في 5 وخسرت 8). ولم تكن هذه الخسارة عادية، بل كانت قاسية، وهي المرة الأولى التي تتلقى فيها مثل هذه الهزيمة منذ نهائي عام 1958 أمام البرازيل (5-2).

تألق "بروبي" ودخول التاريخ من أوسع أبوابه

وفرض المهاجم برايان بروبي نفسه نجماً للمباراة، حيث سجل هدفا افتتاحيا في الدقيقة 4:58، ليصبح ثاني أسرع هدف لهولندا في تاريخ البطولة من اللعب المفتوح، خلف هدف فيليب كوكو ضد المكسيك عام 1998 (3:59). ولم يكتفِ بروبي بهذا، بل أصبح ثاني لاعب هولندي يسجل هدفين في مباراته الأولى في كأس العالم بعد جوني ريب (1974).

وبتسجيله في هذا اللقاء، دخل بروبي التاريخ من بوابة ناديه "سندرلاند"، ليصبح ثالث لاعب من الفريق يسجل في المونديال، ملتحقاً بباتريك مبوما (مع الكاميرون عام 2002) وغرانيت تشاكا (في الجولة الثانية من البطولة الحالية).

انهيار سويدي سريع

ودخلت السويد المباراة في حالة من التشتت الدفاعي، حيث استقبلت هدفين في أول 17 دقيقة، وهو ثاني أسرع استقبال لهدفين في تاريخها بالمونديال، بعد تلك التي تلقتها أمام ألمانيا في عام 2006 (12 دقيقة).

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وعلى مستوى الأرقام الفردية الأخرى، واصل كودي غاكبو تألقه التهديفي، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف خلال مشاركاته في دور المجموعات، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم روبن فان بيرسي كأكثر اللاعبين الهولنديين تسجيلاً في هذا الدور.

كما قدم دينزل دومفريز أداء محورياً، حيث ساهم بتمريرتين حاسمتين رفعتا إجمالي مساهماته التهديفية مع منتخب بلاده إلى 31 مساهمة (11 هدفا و20 تمريرة حاسمة)، بينما بلغ رصيده الشخصي في كأس العالم 5 مساهمات تهديفية (هدف واحد و4 تمريرات حاسمة) خلال 7 مباريات فقط خاضها في البطولة.