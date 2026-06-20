نجوم المغرب يحققون أرقامًا تاريخية بعد الفوز على إسكتلندا

اقترب المنتخب المغربي، رابع النسخة الأخيرة، من دور الـ32 بفوزه المستحق على إسكتلندا 1-0 الجمعة على ملعب جيليت في فوكسبورو بضواحي بوسطن، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مونديال 2026.

وسجل إسماعيل صيباري هدف المباراة الوحيد بعد 71 ثانية فقط، مانحا منتخب بلاده فوزه الأول في النسخة الحالية، بعد تعادله مع البرازيل 1-1 في الجولة الأولى.

هدف صيباري يكسر أرقاما بالجملة

وهذا أسرع هدف فوز في مباراة انتهت بنتيجة 1-0 في تاريخ كأس العالم، حيث سجل إسماعيل صيباري هدف الفوز بعد 70 ثانية فقط، الرقم القياسي السابق مُسجل باسم إنجلترا ضد باراغواي في عام 2006 (في الدقيقة الثالثة).

هدف المغرب الافتتاحي، الذي تم تسجيله في الثانية الـ70، ثاني أسرع هدف يسجله منتخب أفريقي في مباراة بكأس العالم لكرة القدم؛ حيث سجل أسامواه جيان هدفا لغانا ضد التشيك في عام 2006 بعد 68 ثانية، وهو أسرع هدف، بينما هو أسرع هدف عربي في تاريخ المونديال.

كما أصبح المغربي إسماعيل صيباري ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم، بعد المصري محمد صلاح.

قام المنتخب المغربي بـ601 تمريرة ناجحة في هذه المباراة، وهو أكبر عدد لمنتخب أفريقي في مباراة بكأس العالم لكرة القدم منذ عام 1966.

حقق المغرب فوزه السادس في كأس العالم، ليعادل بذلك غانا ونيجيريا كأكثر المنتخبات الأفريقية التي حققت انتصارات في التاريخ.

إبراهيم دياز هو ثاني لاعب مغربي يقدم أكثر من تمريرة حاسمة في بطولة كأس العالم لكرة القدم (2 حتى الآن)، بعد طاهر الخلج في عام 1998 الذي صنع ثلاثة أهداف.

أصبح المغربي أيوب بوعدي (18 عامًا و260 يوما) رابع لاعب أفريقي يبلغ من العمر 18 عامًا أو أقل يشارك في مباريات متعددة في كأس العالم؛ اللاعبون الآخرون هم ريغوبرت سونغ مع الكاميرون عام 1994، سالومون أوليمبي مع الكاميرون عام 1998، وبارثولوميو أوغبيتشي مع نيجيريا عام 2002.

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صنع إبراهيم دياز هدفين لإسماعيل صيباري في كأس العالم هذا العام، وهذه هي المرة الثانية فقط في التاريخ التي يصنع فيها لاعب أفريقي هدفين لزميل في بطولة كأس العالم، بعد أن صنع هنري كامارا هدفين لبابا بوبا ديوب مع منتخب السنغال عام 2002.

فيما خسرت إسكتلندا الآن في 17 من آخر 19 مباراة لها في جميع المسابقات ضد الدول التي تحتل المراكز الستة الأولى في تصنيف الفيفا العالمي عند مواجهتها (فوز في مباراة وتعادل في أخرى)، وخسرت تسع من آخر 10 مباريات (تعادل وحيد).

واستقبلت إسكتلندا هدفا في أول دقيقتين من مباراة في بطولة كبرى للمرة الأولى – الهدف الأسرع الذي استقبلته سابقا كان في الدقيقة الرابعة في مباريات كأس العالم لكرة القدم ضد باراغواي عام 1958 والبرازيل عام 1998.

فيما ضمت التشكيلة الأساسية لإسكتلندا الليلة لاعبين يمتلكون مجتمعين 609 مباريات دولية مع منتخب بلادهم، وهو أكبر عدد من المباريات في تاريخه.