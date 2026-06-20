بالفيديو.. نجم إسبانيا يواجه موقفا غير متوقع على أبواب فندق المنتخب

شهدت بعثة المنتخب الإسباني لكرة القدم موقفًا غير معتاد أثار اهتمام المتابعين، بعدما تعرض أحد نجوم الفريق، بورخا إغليسياس، لموقف محرج عند محاولته دخول مقر إقامة المنتخب قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

ووفقًا لما جرى تداوله، فإن المهاجم الإسباني توقف عند الحواجز الأمنية المحيطة بفندق المنتخب في مدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي الأمريكية، حيث لم يتمكن أفراد الأمن من التعرف عليه في البداية، ما أدى إلى منعه من الدخول بشكل مؤقت.

وأثار الموقف حالة من الدهشة، خصوصًا أن اللاعب يُعد ضمن قائمة المنتخب المشاركة في البطولة، إلا أن غياب بطاقة تعريفية معه في تلك اللحظة جعل عملية التحقق من هويته أكثر تعقيدًا.

وخلال الموقف، حاول اللاعب توضيح هويته لأفراد الأمن، مؤكدًا أنه أحد لاعبي المنتخب الإسباني، إلا أن الإجراءات الأمنية استمرت في طلب إثبات رسمي يوضح شخصيته.

وبحسب التفاصيل، وجه أفراد الأمن سؤالًا مباشرًا للاعب حول كونه أحد عناصر المنتخب، وهو ما رد عليه اللاعب بالإيجاب، مؤكدًا أنه ينتمي بالفعل إلى صفوف المنتخب الوطني.

ومع استمرار حالة عدم اليقين، طُلب من اللاعب ذكر اسمه، في محاولة للتأكد من هويته قبل السماح له بالدخول إلى الفندق.

إجراءات أمنية صارمة في أجواء البطولة

يعكس هذا الموقف الإجراءات الأمنية المشددة التي تُفرض على بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، خاصة مع تواجد عدد كبير من الوفود الرسمية في نفس المواقع، ما يستدعي تدقيقًا عاليًا في عمليات الدخول والخروج.

ورغم الطابع الطريف للموقف، إلا أنه يسلط الضوء على مدى صرامة التنظيم داخل معسكرات المنتخبات خلال الحدث العالمي، حيث لا يُسمح بأي استثناءات دون تحقق كامل من الهوية.

ويأتي هذا الموقف في وقت لم تكن فيه بداية المنتخب الإسباني مثالية، بعدما اكتفى بتعادل سلبي في مباراته الافتتاحية أمام منتخب الرأس الأخضر الصاعد حديثًا إلى البطولة، ما أثار بعض علامات الاستفهام حول جاهزية الفريق.

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كما شهدت المباراة أداءً باهتًا نسبيًا من جانب الخط الهجومي، في ظل عدم مشاركة بورخا إغليسياس أساسيًا، واعتماد الجهاز الفني على خيارات أخرى دون تحقيق الفاعلية المطلوبة.

ويأمل المنتخب الإسباني في استعادة توازنه سريعًا خلال الجولات المقبلة، خصوصًا أن المنافسة في المجموعة لا تسمح بمزيد من التعثر، في ظل تقارب مستويات المنتخبات.