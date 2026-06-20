ناغلسمان يراهن على الاستقرار.. ومدرب كوت ديفوار: قادمون للفوز على ألمانيا

يخوض المنتخب الألماني مواجهة محفوفة بالتحديات أمام نظيره كوت ديفوار على ملعب تورونتو يوم السبت، في مباراة تبحث فيها كتيبة المدرب إيميرس فاي عن أكثر من مجرد "حفظ ماء الوجه"؛ إذ أكد فاي بوضوح أن فريقه لا يضع سقفاً لطموحاته، معلناً رغبة "الأفيال" الصريحة في انتزاع الفوز واعتلاء صدارة المجموعة الخامسة.

وقال فاي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "نحن قادمون للفوز على ألمانيا، لا أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بحفظ ماء الوجه. لن يكون كذلك أبدا بالنسبة لنا".

بل ذهب فاي إلى أبعد من ذلك حين سُئل عن توقعاته للقاء، ليرد بنبرة تمزج بين الثقة والفكاهة: "آمل أن يسمحوا لنا بالفوز".

وعلى الطرف الآخر، أعلن المدرب الألماني يوليان ناغلسمان، يوم الجمعة، عن استقرار رؤيته الفنية، مشيراً إلى أنه لا يرى سبباً منطقياً لتغيير التشكيلة التي اكتسحت منتخب كوراساو في الجولة الماضية، وهي المباراة التي شهدت أول ظهور لكوراساو في تاريخ المونديال. ومع اعتراف ناغلسمان بأن مواجهة المنتخب الغرب إفريقي ستكون أكثر تعقيداً مقارنة باللقاء الأول، إلا أنه أبدى ثقة مطلقة في جاهزية كتيبته.

وقال ناغلسمان في مؤتمره الصحفي: "لا يوجد سبب واضح لتغيير أي شيء"، مستدركاً أن القرار النهائي سيتخذ صباح السبت بعد الاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين عقب ليلة الراحة.

وفي سياق متصل، حشد ناغلسمان دفاعه عن اللاعب ليروا سانيه، الذي واجه انتقادات إعلامية حادة عقب المباراة الافتتاحية، واصفاً تلك الانتقادات بأنها "لم تكن مبررة إطلاقاً". وأوضح ناغلسمان أن سانيه بذل جهداً بدنياً كبيراً وتحرك بفعالية داخل الملعب، نافياً ما يتردد حول افتقاره للحرص أو الجدية.

ويسعى ناغلسمان، الذي تولى مهام الإدارة الفنية للمنتخب الألماني في عام 2023، إلى وضع حد للتعثرات الألمانية التاريخية في المونديال، والعبور بالمنتخب إلى دور الـ16 للمرة الأولى منذ تتويج ألمانيا بلقب نسخة 2014 في البرازيل.

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ولتحقيق هذه الغاية، شدد المدرب الألماني على ضرورة أن يتحلى فريقه بالجاهزية البدنية العالية والسرعة المطلوبة لمجاراة قوة دفاع كوت ديفوار. وعن خصمه، قال ناغلسمان: "سرعتهم هي إحدى أكبر نقاط قوتهم، وهذا ما أعتقد أنهم يجيدونه أكثر"، مسلطاً الضوء بشكل خاص على الجناح العاجي المولود في فرنسا، نيكولا بيبيه، الذي وصف تحركاته في المباراة الأخيرة بأنها كانت "في كل مكان".

وأكد ناغلسمان أن الجهاز الفني الألماني عكف على دراسة الخصم بدقة، واتخذ إجراءات تكتيكية للحد من خطورة المنتخب الغرب إفريقي، معترفاً في الوقت ذاته بقدراتهم قائلاً: "لن ننجح دائماً في تحجيمهم لأنهم ببساطة جيدون جداً".

وعلى صعيد اللاعبين، تكتسي المباراة طابعاً عاطفياً ومهنياً خاصاً للمدافع الألماني جوناثان تاه، الذي ينحدر من أصول عاجية من جهة والده، حيث صرح عشية اللقاء: "صحيح أن هذه المباراة ستكون مميزة بالنسبة لي".