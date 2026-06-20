رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

من الإنذار إلى الطرد.. ألميرون نجم باراغواي يصبح أول "ضحايا" قوانين المونديال الجديدة

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 19, 2026 Referee Ivan Barton shows a red card to Paraguay's Miguel Almiron IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita
الحكم إيفان بارتون يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب باراغواي ميغيل ألميرون خلال مواجهة باراغواي وتركيا في كأس العالم 2026 (رويترز)
Published On 20/6/2026

دخل لاعب وسط منتخب باراغواي ميغيل ألميرون تاريخ كأس العالم 2026 من باب غير متوقع، بعدما أصبح أول لاعب يشارك بشكل مباشر في تطبيق اثنين من التعديلات الجديدة على بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال أيام قليلة فقط من انطلاق البطولة.

وجاءت الحالة الأولى خلال مباراة باراغواي والولايات المتحدة في الجولة الافتتاحية، عندما احتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي مخالفة على ألميرون، قبل أن يشهر البطاقة الصفراء بالخطأ في وجه المدافع الأمريكي تيم ريام بسبب تشابه الهوية.

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وبعد تدخل تقنية الفيديو، جرى تطبيق أحد التعديلات الجديدة التي تسمح بمراجعة حالات الإنذار الناتجة عن الخطأ في تحديد هوية اللاعب. وتراجع الحكم عن إنذار ريام، قبل أن يمنح البطاقة الصفراء لألميرون بسبب ادعاء السقوط.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 12, 2026 Paraguay's Miguel Almiron is shown a yellow card by referee Danny Makkelie for simulation following a VAR review REUTERS/Daniel Cole
الحكم داني ماكيلي يشهر البطاقة الصفراء في وجه ميغيل ألميرون بتهمة التمثيل، بعد مراجعة تقنية الفيديو  (رويترز)

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، إذ شهدت مواجهة باراغواي وتركيا في الجولة الثانية حالة جديدة ارتبطت بالنجم الباراغوياني. ففي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، غادر ألميرون الملعب مطرودا بعدما قام بتغطية فمه أثناء توجيه كلمات إلى المدافع التركي ميرت مولدور.

واستدعى حكام الفيديو الحكم الرئيسي لمراجعة اللقطة، ليتم تطبيق تعديل آخر في بروتوكول تقنية الفيديو يسمح بالتدخل في حالات الإساءة اللفظية أو السلوك غير الرياضي الخطير، حتى وإن لم يسمع الحكم الواقعة بشكل مباشر داخل الملعب.

وبعد مراجعة اللقطة على شاشة الملعب، قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ألميرون، ليكمل منتخب باراغواي المباراة بعشرة لاعبين قبل نهاية الشوط الأول.

وبذلك، أصبح ألميرون أول لاعب في تاريخ كأس العالم يرتبط بشكل مباشر بتطبيق قاعدتين جديدتين في بروتوكول تقنية الفيديو خلال نسخة واحدة من البطولة، ليترك بصمة استثنائية في الجانب التحكيمي والقانوني لمونديال 2026.

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المصدر: الصحافة الأجنبية

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