مباراة مرتقبة تنتظرها الجماهير العربية عمومًا والمصرية على وجه الخصوص تنتظر الفراعنة أمام المنتخب النيوزيلندي في ثاني جولات دور المجموعات من كأس العالم 2026.

منتخب مصر يريد أن يبصم على أول انتصار له تاريخيًا في بطولة كأس العالم، بعدما خاض 8 مباريات في المونديال منذ أول مشاركة له في 1934، وانتهت 3 مباريات بالتعادل و5 بالهزيمة.

موعد مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يتطلع منتخبا نيوزيلندا ومصر إلى تحقيق فوزهما الأول في دور المجموعات من كأس العالم 2026، عندما يلتقيان الأحد على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة.

واستهل منتخب نيوزيلندا مشواره في البطولة بتعادل مثير بنتيجة 2-2 أمام إيران يوم 15 يونيو/حزيران، حيث تألق إليجاه جاست بتسجيله هدفي فريقه. ولم يحقق المنتخب النيوزيلندي أي انتصار في آخر ثلاث مباريات خاضها بمختلف المسابقات، فيما سجل خلال عام 2026 فوزا واحدا وتعادلا واحدا مقابل ثلاث هزائم.

في المقابل، افتتح المنتخب المصري مشاركته بتعادل 1-1 أمام بلجيكا في المباراة التي أقيمت على ملعب سياتل يوم 15 يونيو/حزيران، وسجل إمام عاشور هدف الفراعنة الوحيد. وخلال عام 2026، حقق المنتخب المصري أربعة انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

مباراة مصر ضد نيوزيلندا في المونديال

تقام مباراة مصر ضد نيوزيلندا يوم الإثنين 22 يونيو/حزيران 2026 بملعب بي سي بليس في فانكوفر الكندية.

وتنطلق المباراة بين المنتخبين في الساعة الرابعة فجرا (04:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، و(02:00) فجرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث الناقلة لمباراة مصر ضد نيوزيلندا

بي إن سبورتس ماكس 2

بي إن سبورتس ماكس 4

بي إن سبورتس ماكس 5

وضعية المنتخبين

ويتصدر منتخب نيوزيلندا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، بينما تحتل مصر المركز الرابع، ويتساوى المنتخبان مع إيران وبلجيكا برصيد نقطة واحدة لكل منها.

وكان آخر لقاء جمع المنتخبين قد أقيم في مارس/آذار 2024 خلال مباراة ودية على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، وانتهى بفوز مصر بهدف دون رد سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

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ويتصدر إليجاه جاست قائمة هدافي نيوزيلندا في النسخة الحالية من كأس العالم بعد تسجيله هدفين في مرمى إيران، بينما يعد إمام عاشور الهداف الأول للمنتخب المصري حتى الآن بهدفه أمام بلجيكا.

وخلال آخر ست مباريات بمختلف المسابقات، حققت نيوزيلندا فوزا واحدا وتعادلا واحدا مقابل أربع هزائم، وسجلت ستة أهداف واستقبلت 12 هدفا. كما افتتحت التسجيل في مباراتين فقط من تلك المواجهات، وأحرزت ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، بينما استقبلت أربعة أهداف قبل الاستراحة.

أما المنتخب المصري، فقد حقق انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر ست مباريات، وسجل سبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف استقبلها. وافتتح الفراعنة التسجيل في ثلاث مباريات، فيما جاءت خمسة من أهدافهم خلال الشوط الأول، بينما استقبلوا هدفا واحدا فقط في أول 45 دقيقة.