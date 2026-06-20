موعد مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس العالم عام 2026 والقنوات الناقلة

يصطدم منتخبان يبحثان عن انتصارهما الأول في دور المجموعات من كأس العالم 2026، عندما يلتقي منتخب إسبانيا بنظيره السعودي، الأحد، على ملعب أتلانتا.

واستهل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر في المباراة التي أقيمت في 15 يونيو/حزيران، ليواصل سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى 11 مباراة متتالية في مختلف المسابقات.

من جانبه، تعادل المنتخب السعودي بنتيجة 1-1 أمام أوروغواي في افتتاح مبارياته بالمونديال، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب ميامي في 15 يونيو/حزيران، ليمدد سلسلة مبارياته دون خسارة إلى ثلاث مواجهات متتالية. وسجل عبدالإله العمري هدف الأخضر الوحيد في المباراة. وخلال عام 2026، حقق المنتخب السعودي فوزا واحدا، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

مباراة السعودية ضد إسبانيا في المونديال

تقام مباراة السعودية ضد إسبانيا يوم الأحد 21 يونيو/حزيران 2026 بملعب مرسيدس بنز، بأتلانتا الأمريكية.

وتنطلق المباراة في حدود الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، و(18:00) بتوقيت إسبانيا و(17:00) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

قنوات البث الناقلة لمباراة إسبانيا ضد السعودية

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حالة المنتخبين

ويحتل المنتخبان السعودي والإسباني المركزين الثاني والثالث في المجموعة الثامنة على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما، فيما تتصدر أوروغواي المجموعة، بينما تتذيل الرأس الأخضر الترتيب، وجميع المنتخبات تملك نقطة واحدة.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في سبتمبر/أيلول 2012، حين حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا بنتيجة 5-0.

ولم ينجح المنتخب الإسباني حتى الآن في تسجيل أي هدف خلال النسخة الحالية من كأس العالم، في حين يتصدر عبدالإله العمري قائمة هدافي المنتخب السعودي في البطولة بهدفه أمام أوروغواي.

وخلال آخر ست مباريات في مختلف المسابقات، حقق المنتخب الإسباني انتصارين مقابل أربعة تعادلات، وسجل تسعة أهداف واستقبل أربعة أهداف. كما افتتح التسجيل في أربع مباريات من أصل ست، وجاءت غالبية أهدافه، بواقع ستة أهداف، خلال الشوط الأول، بينما استقبل هدفين فقط في أول 45 دقيقة.

في المقابل، حقق المنتخب السعودي فوزا واحدا وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثا خلال آخر ست مباريات، مسجلا ستة أهداف مقابل تسعة أهداف استقبلها. ونجح الأخضر في افتتاح التسجيل في ثلاث مباريات، كما أحرز ثلاثة أهداف في الشوط الأول، بينما استقبل أربعة أهداف قبل نهاية النصف الأول من المباريات.

جدل مشاركة لامين جمال

وقبل مباراة الرأس الأخضر، قال المدرب الإسباني إن إشراك جمال من مقاعد البدلاء سيعتمد على ظروف المباراة، إذ عاد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بعد تعافيه من الإصابة.

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ولم يكن يتوقع على الأرجح الحاجة إلى اللجوء إلى جمال في محاولة للفوز بالمباراة، ورغم أن اللاعب الشاب أضفى بعض الحيوية على أداء إسبانيا خلال الدقائق العشرين الأخيرة التي شارك فيها، إلا أن ذلك ⁠⁠لم يكن كافيا.

وشارك نيكو وليامز كبديل في الدقائق الأخيرة، ومن الممكن أن يحظى هو ⁠⁠وجمال بفرصة المشاركة هذه المرة بصفة أساسية، مع استبعاد غافي الذي لم يقدم أداء فعالا وفيران توريس الذي يعاني من تراجع في الأداء.

وعلى المدرب الآن أن يتخذ قرارا حاسما، إذ إن جمال ليس جاهزا بدنيا للعب 90 دقيقة كاملة، لذا سيكون بين أن يدفع به أساسيا على أمل ⁠⁠إنجاز المهمة، أم يبقيه على مقاعد البدلاء مرة أخرى.