من "التمويل الذاتي" إلى المونديال.. أدفوكات يروي معاناة كوراساو قبل مواجهة الإكوادور

كشف المدرب الهولندي ديك أدفوكات عن التحديات الجسيمة التي واجهت منتخب كوراساو قبل بلوغ نهائيات كأس العالم، مشدداً على أن الوصول إلى هذا المحفل الدولي جاء بعد رحلة طويلة من المعاناة المالية؛ حيث افتقر الفريق في بداياته لأدنى المقومات، إذ كان "المدربون يضطرون لدفع تكاليف الرحلات من مالهم الخاص، في ظل غياب تام للمرافق والخدمات الأساسية التي تحظى بها المنتخبات الوطنية".

وعلى الرغم من هذه البدايات المتعثرة، أكد أدفوكات (78 عاماً) -وهو أكبر مدرب سناً في تاريخ كأس العالم- أن مشاركة المنتخب المصنف 83 عالمياً قد منحت سكان الجزيرة الكاريبية الصغيرة "فرحاً غير مسبوق"، مشيراً إلى أن اللاعبين الذين كانوا في السابق يمرون بجانب الملاعب الكبرى دون أن يطؤوها، باتوا اليوم يخوضون مبارياتهم فيها، واصفاً ذلك بـ"التجربة الرائعة".

ومع ذلك، خفف المدرب الهولندي -الذي تولى تدريب الفريق في 2024 وعاد إليه بعد تنحيه لفترة قصيرة لأسباب عائلية- من سقف التوقعات عشية المواجهة المرتقبة أمام الإكوادور في كانساس سيتي، خاصة بعد الهزيمة القاسية في الافتتاح أمام ألمانيا بنتيجة (1-7). وأوضح أدفوكات أن المنتخب يواجه واقعاً صعباً في ظل وجوده ضمن واحدة من أصعب المجموعات، مؤكداً أن الإكوادور، التي حلت ثانية في تصفيات أميركا الجنوبية وتسبق كوراساو بـ54 مركزاً في تصنيف "فيفا"، ستشكل اختباراً جديداً وقاسياً.

وقال أدفوكات: "من غير المسبوق أن نشارك في بطولة بهذا الحجم، وربما لن يتكرر ذلك أبداً. يجب أن نفخر بما وصلنا إليه، وسنحاول كفريق أن نظهر بشكل أفضل قليلاً مما فعلنا أمام ألمانيا. نحن نريد الفوز بشدة، لكن الواقع يقول إنك تواجه منتخبات ذات جودة أعلى؛ لذا يمكننا التعويض فقط عبر العمل بجهد أكبر واللعب بحدة وتنظيم أفضل".

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يُذكر أن أدفوكات، الذي سبق له قيادة منتخبي هولندا وكوريا الجنوبية في المونديال، أشاد بالتغيرات الإيجابية التي طرأت على وضع الفريق، معرباً عن أمله في استمرار هذا الدعم، خاصة وأن كوراساو تمثل أصغر دولة من حيث عدد السكان في هذه البطولة. وستختتم كوراساو مشوارها في دور المجموعات بمواجهة منتخب ساحل العاج في 25 حزيران/يونيو، وهي المباراة التي ستضع الفريق أمام تحدٍ جديد لمحاولة ترك بصمة إيجابية في مشاركته التاريخية.