لتجنب الإرهاق.. منتخب مصر يعدل خطة سفره تحسبا لموقعة إيران

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مخططات سفر بعثة المنتخب الأول في بطولة كأس العالم، بهدف تجنيب اللاعبين الإجهاد البدني وضمان التحضير الأمثل للجولة الحالية.

البعثة المصرية تعتزم السفر مباشرة إلى مدينة سياتل الأمريكية فور انتهاء مباراتها المرتقبة ضد نيوزيلندا في الـ22 من يونيو/حزيران الجاري، وذلك على متن طائرة خاصة يوفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات المشاركة لتسهيل التنقل بين المدن المستضيفة.

الخطة الأصلية

من جانبه، أوضح مدير المنتخب المصري، إبراهيم حسن، أن المخطط الأصلي كان يقضي بعودة البعثة من كندا (مكان إقامة مباراة نيوزيلندا) إلى مقر المعسكر التدريبي في مدينة "سبوكان".

إلا أن الجهاز الفني فضّل تعديل الوجهة والسفر مباشرة إلى سياتل، تفاديا للإرهاق الناتج عن السفر المتواصل، وتأمينا لهامش زمني أكبر للاستعداد للمواجهة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ضد المنتخب الإيراني.

ويدخل الفراعنة اللقاء القادم وفي جعبتهم نقطة واحدة بعد التعادل الافتتاحي الثمين أمام بلجيكا، حيث يتطلع المنتخب لتأمين بطاقة العبور إلى دور الـ32.

في المقابل، يصطدم الطموح المصري بمنتخب نيوزيلندي أظهر شراسة كبيرة وقدم أداء مميزا في مباراته الأولى ضد إيران، والتي كانت واحدة من أكثر مواجهات المونديال إثارة وتنافسية حتى الآن.