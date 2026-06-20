الأزمات تحاصر منتخب السنغال قبل مواجهة النرويج في كأس العالم

يواجه المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم ضغوطا خانقة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، وذلك عشية مواجهته المصيرية والمرتقبة أمام نظيره النرويجي في نيويورك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم عام 2026.

وتأتي هذه المباراة في ظرفية معقدة لرجال المدير الفني بابي ثياو، بعد تجرعهم خسارة قاسية في الجولة الافتتاحية أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة (3-1)، مما يجعل من موقعة النرويج خيارا لا بديل فيه عن الفوز للحفاظ على آمال العبور كوصيف للمجموعة.

بيد أن التحضيرات الفنية للمباراة تشهد تشويشا حادا جراء تقارير صحفية كشفت عن كواليس متوترة هددت بتفجير أزمة علنية داخل معسكر "أسود التيرانغا".

المستحقات المالية

في محاولة لتخفيف حدة هذا الاحتقان وإبعاد اللاعبين عن الضغط الإعلامي، قرر الجهاز الفني منح عناصر المنتخب يوم راحة عقب مباراة فرنسا، استهدف من خلاله تصفية الأذهان وحسم اللغط الدائر حول خيارات التشكيلة الأساسية بعد شهر كامل قضوه سويا.

بيد أن الجانب المالي لا يزال يمثل لغزاً مقلقاً؛ حيث أعادت "آر إم سي سبورت" التذكير بالمعطيات التي نشرتها قبل أسابيع، مؤكدة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قام بالفعل بتحويل كافة المكافآت المالية الخاصة بالتتويج القاري السابق إلى خزينة الاتحاد السنغالي، إلا أن مصادر مقربة من اللاعبين تقاطعت عند نقطة واحدة: مستحقات اللاعبين لم يتم صرفها حتى اللحظة.

وذكر موقع "سبورت نيوز أفريكا" أن الاتحاد السنغالي لم يدفع مكافآت اللاعبين المستحقة، رغم الأموال الكبيرة التي حصل عليها المنتخب من مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2025، والمكافآت المالية الضخمة المرتبطة بالتأهل لنهائيات كأس العالم عام 2026.

ثياو يقود السنغال دون غطاء قانوني

في تفصيل هو الأكثر حساسية في مسار التحضيرات، فجرت منصات "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية، بالتعاون مع موقع "سبورت نيوز أفريكا"، مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، مؤكدة أن المدرب "بابي ثياو" يخوض غمار المونديال الحالي دون التوقيع على عقد رسمي يربطه بالاتحاد السنغالي لكرة القدم حتى الآن.

إعلان

ووفقا لما أكدته مصادر "سبورت نيوز أفريكا"، فإن المفاوضات بين الطرفين تشهد نقاط خلاف جوهرية لم يتم تسويتها بعد.

ورغم محاولات الاتحاد السنغالي إظهار التماسك ونفي أي توتر علني، فإن الأوساط القانونية تحذر من أن استمرار عمل المدرب بدون عقد موثق قد يضع الاتحاد تحت طائلة المساءلة المباشرة من قبل اللجنة القانونية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تفرض شروطا صارمة بضرورة وجود غطاء قانوني للأجهزة الفنية في البطولات المونديالية.

الوجبات تثير تذمر اللاعبين

إلى جانب الشق الإداري، زحفت الأزمات اللوجستية إلى يوميات اللاعبين المتواجدين في معسكر مغلق منذ نهاية مايو/أيار الماضي. وحسب المصادر ذاتها، فإن جودة الإقامة والوجبات الغذائية المقدمة في مقر البعثة بنيويورك باتت جوهر المشكلة.

وأفادت التقارير أن الوجبات لا تلبي المعايير الغذائية الصارمة المطلوبة لرياضيين محترفين في تظاهرة بحجم كأس العالم، مما ولد حالة من الملل والاستياء دفع ببعض النجوم إلى الاعتماد على منصات توصيل خارجية لطلب وجباتهم الخاصة، وهو مؤشر يعكس خللا تنظيميا واضحا يلقي بظلاله على تركيز المجموعة.