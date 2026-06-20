"لا مباريات سهلة في المونديال".. بونو يتحدث عن الفاعلية الهجومية للمغرب

أشاد حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو بالمستوى الذي قدمه "أسود الأطلس" خلال الفوز على إسكتلندا بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم عام 2026، وهي النتيجة التي وضعت المنتخب المغربي على أعتاب التأهل إلى الدور الثاني.

وأكد بونو أن المباراة لم تكن سهلة أمام منافس قوي، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي تعامل معها بقدر كبير من الهدوء والانضباط، دون تسرع، وقال: "قدمنا مباراة كبيرة، وعندما حاول المنافس الضغط إلى الأمام صنعنا الفرص، ما أجبرهم على التراجع بعض الشيء، ومرت الدقائق العشر الأخيرة بسلام بفضل المستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون".

وعن الحديث المتكرر بشأن الفاعلية الهجومية لأسود الأطلس، أوضح حارس الهلال السعودي أن مباريات كأس العالم تتسم بصعوبتها، مضيفا: "لا توجد مباريات سهلة في المونديال، والفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، كما أننا نحرص على الحفاظ على اللاعبين من الإصابات حتى يواصلوا التطور هجوميا ودفاعيا".

وأشار بونو إلى أن المواجهات المقبلة ستكون أكثر قوة، مؤكدا أن المنتخب المغربي يتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، قائلا: "نفكر في كل مباراة على حدة وبنفس مستوى الجدية، وطموحنا هو تحقيق الفوز في جميع المباريات".

وحقق المنتخب المغربي انتصاره الأول في النسخة الحالية من كأس العالم عام 2026 على حساب إسكتلندا بهدف دون مقابل، ليعزز حظوظه بقوة في بلوغ الدور الثاني من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.