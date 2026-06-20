رياضة|كأس العالم 2026|هولندا

كومان يكشف تفاصيل إصابة دي يونغ "الغريبة" في مؤتمر صحفي متوتر

حفظ

Netherlands' head coach Ronald Koeman gestures as he gives an MD-1 press conference at the Houston Stadium in Houston on June 19, 2026, on the eve of the 2026 World Cup Group F football match between the Netherlands and Sweden.
رونالد كومان أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة هولندا والسويد. (الفرنسية)
Published On 20/6/2026

تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط فرينكي دي يونغ في مباراة هولندا ضمن دور المجموعات في كأس العالم ضد السويد صاحبة القوة الهجومية، السبت، بعد اصطدامه بأحد زملائه بحسب ما قال مدربه رونالد كومان.

وأوضح كومان، في حديثه عشية المواجهة في هيوستن، أن نجم برشلونة الإسباني دي يونغ تعرض لإصابة إثر اصطدامه بزميله في خط الوسط كوينتن تيمبر.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وسيغيب تيمبر الذي دخل بديلا في التعادل مع اليابان 2-2 في تكساس، بشكل مؤكد بسبب ارتجاج خفيف في المخ.

وأبدى كومان امتعاضه عندما طُلب منه تقديم مزيد من التفاصيل، لا سيما بشأن طبيعة إصابة دي يونغ.

وكان دي يونغ قد خاض كامل دقائق مباراة الأحد التي انتهت بالتعادل المثير مع اليابان.

ما طبيعة إصابة دي يونغ؟

وقال المدافع الدولي السابق كومان الجمعة: "وقع اصطدام تسبب في ارتجاج خفيف، لذلك لن يشارك كوينتن في هذه المباراة، بعد هذه المباراة، قد يكون جاهزا".

وأضاف: "لكن فرينكي أيضا يعاني من شكاوى طفيفة على المستوى البدني، سنرى حالته غدا".

وعندما سُئل عن موضع إصابة دي يونغ الذي خاض 67 مباراة دولية مع منتخب بلاده، اكتفى كومان بالقول إنها "أسفل البطن".

وأضاف كومان الذي تعرض لانتقادات من بعض وسائل الإعلام الهولندية بسبب تغييراته في مباراة اليابان، بنبرة متضايقة عند الإلحاح عليه مجددا: "تعثر كوينتن، ما تسبب في إصابة فرينكي.. لقد شرحت بالفعل الكثير بشأن إصابته".

المصدر: الفرنسية

إعلان