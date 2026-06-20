كومان يكشف تفاصيل إصابة دي يونغ "الغريبة" في مؤتمر صحفي متوتر

تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط فرينكي دي يونغ في مباراة هولندا ضمن دور المجموعات في كأس العالم ضد السويد صاحبة القوة الهجومية، السبت، بعد اصطدامه بأحد زملائه بحسب ما قال مدربه رونالد كومان.

وأوضح كومان، في حديثه عشية المواجهة في هيوستن، أن نجم برشلونة الإسباني دي يونغ تعرض لإصابة إثر اصطدامه بزميله في خط الوسط كوينتن تيمبر.

وسيغيب تيمبر الذي دخل بديلا في التعادل مع اليابان 2-2 في تكساس، بشكل مؤكد بسبب ارتجاج خفيف في المخ.

وأبدى كومان امتعاضه عندما طُلب منه تقديم مزيد من التفاصيل، لا سيما بشأن طبيعة إصابة دي يونغ.

وكان دي يونغ قد خاض كامل دقائق مباراة الأحد التي انتهت بالتعادل المثير مع اليابان.

ما طبيعة إصابة دي يونغ؟

وقال المدافع الدولي السابق كومان الجمعة: "وقع اصطدام تسبب في ارتجاج خفيف، لذلك لن يشارك كوينتن في هذه المباراة، بعد هذه المباراة، قد يكون جاهزا".

وأضاف: "لكن فرينكي أيضا يعاني من شكاوى طفيفة على المستوى البدني، سنرى حالته غدا".

وعندما سُئل عن موضع إصابة دي يونغ الذي خاض 67 مباراة دولية مع منتخب بلاده، اكتفى كومان بالقول إنها "أسفل البطن".

وأضاف كومان الذي تعرض لانتقادات من بعض وسائل الإعلام الهولندية بسبب تغييراته في مباراة اليابان، بنبرة متضايقة عند الإلحاح عليه مجددا: "تعثر كوينتن، ما تسبب في إصابة فرينكي.. لقد شرحت بالفعل الكثير بشأن إصابته".