قبل مواجهة اليابان: رونار يشدد على ضرورة الانتصار.. والسخيري يعترف بالخطأ

في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخب اليابان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026، شدد مدرب منتخب تونس إيرفي رونار على أن هدف فريقه الوحيد هو تحقيق الفوز في اللقاء المرتقب.

وقال رونار في رده على أسئلة الصحفيين إن التفكير في أي نتيجة غير الانتصار لا معنى له، مضيفًا: "إذا كنا لا نفكر في الفوز غدًا، فمن الأفضل العودة إلى منازلنا من الآن".

من جهته، تحدث قائد المنتخب التونسي إلياس السخيري عن قوة المنتخب الياباني الذي يمتاز بالانضباط واللعب الجماعي والروح القتالية، مؤكدًا أن مواجهة المونديال تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، رغم صعوبتها، مع جاهزية المنتخب التونسي لخوض التحدي بكل قوة.

كما تطرق السخيري إلى الخطأ الذي ارتكبه في المباراة السابقة أمام السويد، والذي تسبب في الهدف الثالث، معترفًا بجسامة الموقف، ومؤكدًا أنه أمام خيارين: إما الهروب من المسؤولية أو تحملها والعمل على التعويض في المباراة المقبلة.

وفي السياق نفسه، كشف رونار عن إمكانية إجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في حالة تركيز وانتظار فرصتهم، دون تحديد أسماء المشاركين في اللقاء.

وأضاف مدرب المنتخب التونسي أنه لا يولي اهتمامًا لغيابات محتملة في صفوف المنتخب الياباني، معتبرًا أن قوة هذا الفريق تكمن في جماعيته وتكافؤ مستوى لاعبيه.

وتخوض تونس هذه المواجهة الحاسمة يوم الأحد 21 يونيو/حزيران، بحثًا عن إنعاش آمالها في التأهل إلى الدور المقبل بعد خسارتها في الجولة الافتتاحية أمام السويد.