فخرنا فخران.. عائلة الأردني عودة الفاخوري تحتفي بمشاركته التاريخية بالمونديال

تعيش الكرة الأردنية لحظة استثنائية مع تسجيل المنتخب الوطني حضوره الأول في نهائيات كأس العالم، في محطة تشهد رفع علم بلادهم للمرة الأولى في أكبر حدث كروي عالمي.

وفي العاصمة عمّان، ارتسمت مشاهد الفخر والاعتزاز داخل منزل لاعب المنتخب عودة الفاخوري، حيث تابعت عائلته مشاركته ضمن التشكيلة الأساسية وسط أجواء امتزجت فيها المشاعر الوطنية بالاعتزاز العائلي.

وعبر علاء الفاخوري، شقيق اللاعب، عن سعادة العائلة بما حققه عودة ببلوغه هذا الحدث العالمي، معتبرا أن وجوده أساسيا في أول مشاركة مونديالية للأردن يمثل إنجازا شخصيا وعائليا استثنائيا.

وقال للجزيرة إن العائلة كانت تتمنى الحضور لمتابعة المباراة ومشاركة عودة هذه اللحظة التاريخية، مضيفا أن وجوده في كأس العالم يمنحهم شعورا كبيرا بالفخر، خاصة في ظل مشاركته أساسيا في أول ظهور للأردن في المونديال.

ودعا الجماهير الأردنية إلى مواصلة مؤازرة المنتخب بغض النظر عن نتيجة المباراة، كما وجه رسالة خاصة لشقيقه ولاعبي المنتخب، داعيا إياهم للاستمتاع بالتجربة، ومعتبرا وصولهم إلى هذه المرحلة إنجازا كبيرا.

"حلم العائلة يتحقق"

من جانبه، وصف برناباه فاخوري، عم اللاعب، مشاركة الأردن في كأس العالم بأنها مصدر فخر مضاعف للعائلة وللأردنيين كافة، وقال: "فخرنا فخران؛ الأول بوصول منتخبنا كأس العالم ورفرفة علم الأردن بأكبر محفل كروي بالعالم، والثاني بابننا عودة الذي يرفع رأسنا في هذه المحافل".

وأشار إلى أن لحظة إعلان قائمة المنتخب وظهور اسم عودة ضمنها كانت لحظة تاريخية بالنسبة للعائلة، مؤكدا أن الكلمات لا تكفي لوصف حجم المشاعر التي عاشوها.

بدورها، أكدت سوزان فاخوري، عمة اللاعب، أن وصول المنتخب إلى هذه المرحلة جاء بعد سنوات من العمل والتعب والجهد، متمنية أن تتكلل جهود اللاعبين بالنجاح في مبارياتهم القادمة.

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أما كريم فاخوري، ابن عم اللاعب، فأعرب عن اعتزازه بوجود عودة في نهائيات كأس العالم، واصفا ذلك بأنه شعور يصعب التعبير عنه.

وفي مشهد مؤثر، وجهت جدة اللاعب رسالة تضمنت تعبيرها عن حبها وفخرها بحفيدها ودعائها له وللاعبي منتخب بلادها.

ودشن المنتخب الأردني مشواره المونديالي بمواجهة افتتاحية صعبة أمام نظيره النمساوي، انتهت بخسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد حمل توقيع اللاعب علي علوان.

وبهذا التعثر، ينصب تركيز "النشامى" على إبقاء آمال التأهل قائمة عبر مواجهتين مصيريتين متبقيتين بدور المجموعات؛ الأولى أمام المنتخب الجزائري، قبل خوض الموقعة الختامية الكبرى أمام حامل اللقب الأرجنتين.