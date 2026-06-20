عودة ملوك التهديف.. البرازيل تدشّن أرقامًا للتاريخ أمام هايتي

صحح منتخب البرازيل مساره بعد تعادل أمام المغرب في مستهل مشواره ضمن كأس العالم 2026، بتخطّيه هايتي 3-0 الجمعة على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا بالولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليقترب بذلك من بلوغ دور الـ32.

وتألّق فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بمساهمته في الهدفين الأولين اللذين حملا توقيع كونيا (23 و36)، قبل تسجيله بنفسه الهدف الثالث (45+3).

البرازيل.. ملوك التهديف

هذه هي المرة الـ41 التي يسجل فيها منتخب البرازيل ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة بكأس العالم، بفارق 5 مباريات أكثر من أي منتخب آخر (ألمانيا 36)، كما تجاوزت البرازيل ألمانيا لتصبح صاحبة أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 241 هدفًا مقابل 239 هدفًا لألمانيا.

وحققت البرازيل فوزها المونديالي الـ77 في 116 مباراة خلال 23 مشاركة في جميع النسخ.

حقق المنتخب البرازيلي 9 انتصارات من أصل 10 مباريات ضد منتخبات الكونكاكاف في كأس العالم (تعادل في واحدة)، وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات (فاز في ثماني وتعادل في واحدة) وسجل المنتخب البرازيلي ثلاثة أهداف أو أكثر في أربع من هذه المباريات.

ساهم فينيسيوس جونيور في 6 أهداف خلال 6 مباريات خاضها في كأس العالم (ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة) ومن بين اللاعبين البرازيليين الذين شاركوا في خمس مباريات على الأقل في البطولة، ثلاثة لاعبين فقط لديهم معدل مساهمة هدف واحد في المباراة الواحدة (منذ عام 1966): بيليه (11 مساهمة في 8 مباريات)، رونالدو (19 مساهمة في 19 مباراة)، وتوستاو (7 مساهمات في 7 مباريات).

ثنائية ماتيوس كونيا أمام هايتي جعلته ثالث لاعب برازيلي يسجل هدفين في أول مباراة يبدؤها أساسيًا في كأس العالم خلال آخر أربع نسخ من البطولة، بعد ريتشارليسون في 2022 ونيمار في 2014، وقبل هذا الثلاثي، كان آخر لاعب برازيلي يحقق هذا الإنجاز هو أماريلدو في 1962.

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يُعد ريان (19 عامًا و320 يومًا) وإندريك (19 عامًا و333 يومًا) سادس وسابع أصغر اللاعبين الذين مثلوا البرازيل في كأس العالم لكرة القدم، وأصغر من فعل ذلك منذ ماركو أنطونيو في عام 1970 (19 عامًا و128 يومًا).

بمشاركة ريان وإندريك ضد هايتي، يكون المنتخب البرازيلي قد أشرك لاعبين تحت سن العشرين في نفس مباراة كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد مواجهته مع ويلز عام 1958 عندما لعب كل من بيليه وألتافيني.

بلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية لمنتخب البرازيل 30 عامًا و190 يومًا أمام هايتي، وهي أكبر تشكيلة أساسية سنًا للبرازيل في مباراة بكأس العالم منذ نهائي نسخة 1962 أمام التشيك (تشيكوسلوفاكيا آنذاك)، عندما بلغ متوسط الأعمار 30 عامًا و216 يومًا.

سدد منتخب البرازيل 8 تسديدات فقط في هذه المباراة، وهو رابع أقل إجمالي تسديدات (بالتساوي) لمنتخب يسجل 3 أهداف أو أكثر في مباراة بكأس العالم منذ عام 1966، كما أن تسديدتين فقط من هذه المحاولات جاءتا في الشوط الثاني، وهو أقل عدد تسديدات للبرازيل في الشوط الثاني بتاريخ البطولة منذ بدء الإحصاء، بالتساوي مع مباراة ربع النهائي أمام كولومبيا في 2014.

وفيما يخص منتخب هايتي، فهو لم يحصد أي نقطة أو يحافظ على نظافة شباكه في أي مباراة ضمن منافسات كأس العالم (خسر 5 مباريات، واستقبلت شباكه 18 هدفاً) وقد استقبلت شباكه ثلاثة أهداف أو أكثر في أربع من مبارياته الخمس.