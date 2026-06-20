طريق الألف مباراة.. لحظات واحتفالات خالدة من مارادونا إلى زيدان

احتفلت كوكبة من أساطير كرة القدم العالمية بمناسبة تاريخية استثنائية، تمثلت في وصول بطولة كأس العالم إلى مباراتها رقم 1000، والتي تجمع لاحقا منتخبي اليابان وتونس في مدينة مونتيري المكسيكية. وبمناسبة هذا الحدث، استعرض نجوم "الساحرة المستديرة" أبرز الذكريات المونديالية التي طبعت مسيرتهم المهنية وعززت شغفهم باللعبة.

وفي هذا السياق، استذكر النجم الفرنسي مارسيل ديسايي لقطات ملهمة تعود إلى نسخة مونديال الأرجنتين عام 1978، ثم توقف عند صورة الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا وهو يرفع لقب كأس العالم على أرضية ملعب "أزتيكا" في نسخة عام 1986.

من جانبه، عاد النجم البرازيلي بيبيتو بذاكرته إلى حلم الطفولة الذي تبلور مع "جيل البرازيل الذهبي" في مونديال عام 1970، مستحضرا في الوقت ذاته احتفاله الشهير التاريخي بولادة ابنه "ماتيوس" عقب تسجيله هدفا في شباك المنتخب الهولندي في مونتيري عام 1994، في لقطة شاركه فيها زميلاه روماريو ومازينيو.

أما المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي، فقد أشار إلى هدف باولو روسي في نهائي عام 1982، ثم لحظة رفعه للكأس العالمية أمام أطفاله في نسخة عام 2006. وفي الإطار نفسه، أعرب النجم البلغاري خريستو ستويتشكوف عن اعتزازه بالإنجاز التاريخي لمنتخب بلاده بحصوله على المركز الرابع في مونديال عام 1994.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أكد المدافع البرازيلي كافو أن مونديال إيطاليا عام 1990 كان نقطة التحول الرئيسية في فهمه العميق لمجريات اللعبة، قبل أن يتوج مسيرته باللحظة الأعظم حين رفع الكأس الغالية قائدا للمنتخب البرازيلي عند تحقيقه اللقب الخامس في تاريخه عام 2002.

واختتم النجم التونسي كريم حقي هذه السلسلة من الذكريات بالإشادة بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب الكاميرون على نظيره الأرجنتيني بهدف اللاعب فرانسوا أومام بييك في المباراة الافتتاحية لنسخة عام 1990، واصفا هدف النجم الفرنسي زين الدين زيدان الثاني في مرمى البرازيل خلال نهائي عام 1998 باللحظة "الساحرة" التي تجسد القيمة الاستثنائية والفريدة لبطولة كأس العالم عبر التاريخ.