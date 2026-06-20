شاهد.. ألميرون لاعب باراغواي أول ضحايا القاعدة الجديدة للفيفا

حصل ميغيل ألميرون لاعب وسط باراغواي على بطاقة حمراء ⁠مباشرة لتغطيته فمه خلال محادثة مع اللاعب ⁠التركي مرت مولدور اليوم السبت في أول حالة يتم فيها تطبيق القاعدة الجديدة في كأس ‌العالم لكرة القدم.

وطُرد ألميرون في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عقب هذه المحادثة، وتم تأكيد الطرد بواسطة تقنية الفيديو ⁠المساعد بينما كانت باراغواي متقدمة ⁠1-صفر في مباراة الفريقين بالمجموعة الرابعة.

ويحصل اللاعبون الذين يغطون أفواههم ⁠بيدهم أو ذراعهم أو قميصهم في ⁠المواقف التي تنطوي ⁠على مواجهة بطاقة حمراء.

ودخلت هذه القاعدة حيز التنفيذ بعد اتهام ‌جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بإطلاق عبارات تمييزية ضد فينيسيوس جونيور ‌لاعب ‌ريال مدريد، وهو يغطي فمه.

واتُهم بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية للبرازيلي، وتلقى لاحقا عقوبة الإيقاف ست مباريات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ "بسبب سلوك تمييزي".

وأعلن الاتحاد الدولي في أبريل/نيسان أنه بات بإمكانه الآن طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم "في مواجهة مع المنافس".

وقال رئيس فيفا جاني إنفانتينو في مارس/آذار: "إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلا تخف فمك عندما تقول شيئا، هذا كل شيء، الأمر بهذه البساطة".