صيباري عقب فوز المغرب على إسكتلندا: لا يهمنا سوى الفوز
Published On 20/6/2026|
آخر تحديث: 03:31 (توقيت مكة)
تحدث المهاجم المغربي المميز إسماعيل صيباري عن مباراة منتخب بلاده ضد إسكتلندا في الجولة الثانية من كأس العالم 2026.
وقال صيباري في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” بأول تصريحات له عقب المباراة: “نريد أن نفوز بكل المباريات في كأس العالم لا يعنينا من نواجه.. يعنينا فقط أن نفوز”.
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وكان صيباري قد قاد منتخب بلاده للفوز على إسكتلندا بهدف مذهل بعد دقيقة و10 ثوان فقط، ليسجل أسرع هدف عربي في تاريخ المونديال.
صيباري واصل تألقه في المونديال، بعدما كان قد افتتح رصيده التهديفي في البطولة من بوابة الشباك البرازيلية في الجولة الأولى.
ويعد صيباري على مقربة من الانضمام إلى العملاق الألماني بايرن ميونخ، الأمر الذي يكافئ ما قدمه سواء مع أيندهوفن الموسم الماضي، أو في البطولة الحالية من كأس العالم.
المصدر: الجزيرة