رياضة|كأس العالم 2026|باراغواي

شاهد.. باراغواي تسجل أسرع هدف في مونديال 2026

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SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 19: Matias Galarza #23 of Paraguay scores his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group D match between Türkiye and Paraguay at San Francisco Bay Area Stadium on June 19, 2026 in Santa Clara, California. Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
تصويبة جالارزا المذهلة تبصم على أسرع هدف في مونديال 2026 (الفرنسية)
Published On 20/6/2026
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آخر تحديث: 06:45 (توقيت مكة)

في يوم الأهداف السريعة، سجل منتخب باراغواي أسرع هدف في مونديال 2026 حتى الآن بعد دقيقة وخمس ثوانٍ من عمر مباراته ضد منتخب تركيا في الجولة الثانية من البطولة.

وبصم ماتياس جالارزا لاعب باراغواي على هدف رائع بتصويبة يسارية لا تصد ولا ترد، لم يستطع الحارس التركي أوجوركان شاكير التعامل معها لتسكن الزاوية الأرضية اليسرى له.

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أتى هذا الهدف بعد ساعات قليلة من تسجيل إسماعيل صيباري أسرع هدف مونديالي في تاريخ الكرة العربية، وذلك حينما سجل في مرمى إسكتلندا لصالح المغرب بعد مرور دقيقة و10 ثوان.

وتقام مباراة باراغواي أمام تركيا في أجواء مثيرة للفريقين اللذين هزما في الجولة الماضية أمام كل من الولايات المتحدة وأستراليا على الترتيب.

وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم برصيد 6 نقاط وضمنت بشكل رسمي التأهل للدور الثاني لتلحق بالمضيف الآخر "المكسيك" إلى المرحلة التالية في البطولة.

المصدر: الجزيرة

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