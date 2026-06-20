شاهد.. باراغواي تسجل أسرع هدف في مونديال 2026

في يوم الأهداف السريعة، سجل منتخب باراغواي أسرع هدف في مونديال 2026 حتى الآن بعد دقيقة وخمس ثوانٍ من عمر مباراته ضد منتخب تركيا في الجولة الثانية من البطولة.

وبصم ماتياس جالارزا لاعب باراغواي على هدف رائع بتصويبة يسارية لا تصد ولا ترد، لم يستطع الحارس التركي أوجوركان شاكير التعامل معها لتسكن الزاوية الأرضية اليسرى له.

أتى هذا الهدف بعد ساعات قليلة من تسجيل إسماعيل صيباري أسرع هدف مونديالي في تاريخ الكرة العربية، وذلك حينما سجل في مرمى إسكتلندا لصالح المغرب بعد مرور دقيقة و10 ثوان.

وتقام مباراة باراغواي أمام تركيا في أجواء مثيرة للفريقين اللذين هزما في الجولة الماضية أمام كل من الولايات المتحدة وأستراليا على الترتيب.

وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم برصيد 6 نقاط وضمنت بشكل رسمي التأهل للدور الثاني لتلحق بالمضيف الآخر "المكسيك" إلى المرحلة التالية في البطولة.