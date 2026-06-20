ريال مدريد ينفي شائعات التفاوض مع نجم بايرن ميونخ أوليسي

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، بيانا رسميا نفى فيه بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن دخوله في أي مفاوضات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مع الجناح الفرنسي مايكل أوليسي، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت إدارة النادي الملكي أن هذا الموقف يأتي في إطار الحرص على حماية وتوطيد العلاقات المؤسسية التاريخية المتميزة التي تربطها بنظيرتها في العملاق البافاري.

وشدد البيان على وجود احترام متبادل وتعاون وثيق بين الطرفين، معربا في الوقت ذاته عن أسف النادي الشديد لتداول مثل هذه التكهنات التي وصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة" في وسائل الإعلام.

وتأتي هذه التطورات في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه مايكل أوليسي (24 عاما)، الذي يعيش أزهى فترات مسيرته الكروية منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ قبل عامين قادما من كريستال بالاس الإنجليزي. وقد رسخ أوليسي مكانته كلاعب من طراز عالمي، حيث تمكن في الموسم الماضي من تسجيل 15 هدفا وصناعة 19 هدفا آخر، متصدرا قائمة أفضل صناع اللعب في الدوري الألماني، فضلا عن تألقه اللافت حاليا مع المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعلى صعيد آخر، يواصل ريال مدريد تعزيز صفوف فريقه الأول تحت قيادة مدربه الجديد، البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تولى مهامه مطلع الشهر الجاري. وقد نجح النادي بالفعل في إبرام ثلاث صفقات من العيار الثقيل بضم كل من المدافع الإسباني مارك كوكوريلا، والنجم البرتغالي برناردو سيلفا، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.