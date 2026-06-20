هل يعود رونالدينيو للملاعب؟ نادٍ إيطالي يعلن انضمام "الساحر" إلى صفوفه

فجّر نادي رافينا الإيطالي مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بانضمام الأسطورة البرازيلي، ونجم ميلان وبرشلونة السابق، رونالدينيو، إلى صفوف النادي الطموح المنافس في دوري الدرجة الثالثة، لكن تفاصيل الصفقة تثير الكثير من الجدل.

واعتزل النجم البرازيلي السابق كرة القدم نهائيا عام 2015؛ وذلك بعد مسيرة ناجحة مع أندية عالمية عديدة، أبرزها: برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وميلان الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport)، من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن تفاصيل هذه الصفقة الاستثنائية وكشف النقاب عن قميص النادي الجديد خلال حفل ضخم ستحتضنه مدينة ميامي الأمريكية في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الجاري.

وفي أول تعليق له على هذه الخطوة، قال النجم البرازيلي الحائز على الكرة الذهبية سابقا: "ألوان جديدة، ونفس الابتسامة. لا أطيق الانتظار للعودة إلى الرقص بالكرة وكتابة فصل جديد مع إغنازيو وعائلة تشيبرياني بأكملها. لطالما كانت كرة القدم مصدر سعادة لي، وأريد أن أنقل هذه الروح إلى رافينا".

من جانبه، أعرب رئيس النادي، إغنازيو تشيبرياني، عن فخره الشديد بحسم هذه الخطوة قائلا: "لقد قضيت 24 عامًا من حياتي في الولايات المتحدة، لكنني ما زلت أعتبر رافينا موطني. إن ضم رونالدينيو هو أمر استثنائي بكل المقاييس بالنسبة للنادي؛ لقد كان مثلي الأعلى، وتأثيره على كرة القدم يتجاوز بكثير ما قدمه على أرض الملعب".

وتأتي هذه الصفقة لتعزز مستوى متابعة نادي رافينا، المستقر في إقليم رومانيا، والذي يدخل الموسم الجديد بروح عالية بعد أن فاتته فرصة الصعود إلى الدرجة الأعلى في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي بفارق ضئيل.

هل يعود رونالدينيو للملاعب حقًا؟

في سياق متصل، من المرجح ألا يكون انضمام رونالدينيو إلى قوائم الفريق من بوابة المشاركة فقط، بل من بوابة المساهمة التسويقية، وفقًا لصحيفة "ذا صن" التي أوردت تصريحات عن نائب الرئيس الفخري للنادي، أرييدو بريدا.

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برايدا بدّد الآمال في مشاركة نجم برشلونة وميلان السابق في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي "سيري سي" مع انطلاق موسم 2026/27.

وقال: "سيشارك رونالدينيو في فعالية تسويقية معنا، لكنه لن يلعب مع رافينا في دوري الدرجة الثالثة الموسم المقبل، أتمنى لو كان لا يزال قادرًا على اللعب، كان ظاهرة ولاعبًا رائعًا، تربطني به علاقة طيبة منذ أيام ميلان، لكنه لن يلعب معنا في دوري الدرجة الثالثة".