رقم صادم لتركيا من وحي الهزيمة المخيبة للآمال أمام باراغواي

خاضت باراغواي مواجهة تركيا بعشرة لاعبين لأكثر من شوط كامل وتغلبت عليها 1-0، لتقصيها من دور المجموعات لمونديال 2026 في كرة القدم، الجمعة في سان فرانسيسكو.

وقد أصبح هدف ماتياس غالارزا بعد دقيقة و4 ثوانٍ أسرع "هدف انتصار" في تاريخ كأس العالم، متجاوزًا رقم إسماعيل الصيباري مع المغرب في وقت سابق اليوم، والذي سجل بعد دقيقة و10 ثوانٍ.

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منذ أن سجل الدنماركي زانكا هدفاً بعد 55 ثانية ضد كرواتيا في مونديال 2018، لم يتم تسجيل هدف أسرع من ماتياس غالارزا، الذي تم تسجيله في الدقيقة 01:04 أمام تركيا.

أصبح ماتياس غالارزا أول لاعب منذ اعتماد البطاقات الصفراء في عام 1970، يسجل هدفًا ويتلقى بطاقة صفراء قبل الدقيقة 15 في مباراة بكأس العالم.

أكمل عبد الكريم بارداكجي جميع التمريرات الـ 98 التي حاول القيام بها ضد باراغواي، وهو أكبر عدد من التمريرات بدقة 100% لأي لاعب في مباراة كأس العالم منذ عام 1966، متجاوزًا بذلك رقم كريس ريتشاردز البالغ 84/84 ضد باراغواي في وقت سابق من هذه البطولة.

استحوذت تركيا على الكرة بنسبة 78.6% ضد باراغواي، وهو سادس أعلى رقم في مباراة بكأس العالم لكرة القدم منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1966.

رقم صادم لتركيا

سدد المنتخب التركي 62 تسديدة دون تسجيل أي هدف في مباراتيه في كأس العالم، وهو أكبر عدد من التسديدات لأي فريق خلال مباراتين متتاليتين دون تسجيل أي هدف منذ بدء تسجيل الإحصائيات في عام 1966.

من بين آخر أربع مرات فاز فيها منتخب بمباراة في كأس العالم رغم تعرض أحد لاعبيه للطرد في الشوط الأول، كان منتخب باراغواي مسؤولًا عن حالتين منها: أمام تركيا اليوم، وأمام سلوفينيا في عام 2002.

حقق منتخب باراغواي 3 انتصارات متتالية ضد منتخبات تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في جميع المسابقات، بما في ذلك المباريات الودية، وكلها بنتيجة 1-0: بلغاريا واليونان وتركيا.

إنسيسو.. المراوغ المميز

أكمل خوليو إنسيسو 6 مراوغات أمام تركيا، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في مباراة واحدة في كأس العالم 2026 حتى الآن، بالتساوي مع أماد ديالو لاعب ساحل العاج أمام الإكوادور، كما أنه الرقم الأعلى للاعب باراغواياني في البطولة منذ أن أكمل ميغيل أنخيل بينيتيز 7 مراوغات أمام إسبانيا عام 1998.

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في سن 22 عامًا و148 يومًا، أصبح خوليو إنسيسو أصغر لاعب من باراغواي يقدم تمريرتين حاسمتين في بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1966؛ وهو أيضًا ثالث لاعب فقط من بلاده يسجل تمريرة حاسمة في مباريات متعددة في البطولة، بعد فرانسيسكو آرس (3) وروكي سانتا كروز (2).