"اسألوا إسبانيا".. ديشان يحذر لاعبي فرنسا من الاستهانة بالعراق

وجّه مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان رسالة تحذير قوية إلى لاعبيه، قبل مواجهة العراق في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، محذراً من أي تهاون أو ثقة مفرطة أمام منتخب وصفه بأنه قادر على إرباك الكبار.

وجاءت تصريحات ديشان قبل مباراة "الديوك" المقررة في فيلادلفيا يوم الثلاثاء 23 يونيو/حزيران، حيث أكد أن المنتخب العراقي لا يجب النظر إليه كفريق صغير أو سهل، رغم الفوارق النظرية في التصنيف والخبرة الدولية.

وقال ديشان في حديثه داخل غرفة الملابس، ونشره الموقع الرسمي للمنتخب عبر موقع إكس: "لا تفكروا في أذهانكم أنهم فريق صغير، لأنهم ليسوا كذلك. لا أحد منكم يجب أن يعتقد أن المباراة ستكون سهلة لأننا منتخب فرنسا".

ثم شرح المدرب للاعبيه لماذا لا يجب بأي حال من الأحوال الاستهانة بـ"أسود بلاد الرافدين"، قائلاً: "هل تعرفون بوليفيا؟ فريق جيد من أمريكا الجنوبية… لقد فازوا عليهم في المكسيك 2-1 (في الملحق). هل تعرفون إسبانيا؟ نعم، كانت مباراة ودية، لكنهم تعادلوا معهم 1-1. والمباراة الأولى في المونديال أمام النرويج، وهي فريق قوي، كانوا متأخرين 2-1 حتى الدقيقة 75، ثم تلقوا هدفين في النهاية (وانتهت 4-1 لصالح النرويج)".

وأضاف ديشان أن هذا النوع من المباريات غالبا ما يخدع الفرق الكبيرة، قائلاً إن بعض المنتخبات تدخل اللقاءات وهي تتوقع حسم الأمور تدريجيا، لكنها تُفاجأ بصعوبة المواجهة حتى اللحظات الأخيرة.

كما شدد مدرب فرنسا على أن المنتخب العراقي يتميز بالانضباط والتنظيم، مع أسلوب لعب مباشر وقوة بدنية في الخط الأمامي، إضافة إلى لاعبين قادرين على إحداث الفارق في التحولات السريعة.

ويستعد المنتخب الفرنسي، بقيادة كيليان مبابي، لخوض المباراة وهو يدرك أن أي تراخٍ قد يعقّد مهمته في مجموعة تبدو محسومة على الورق، لكنها تظل مفتوحة على مفاجآت المونديال.