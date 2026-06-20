والد ميسي يتسبب في استقالة مذيعة أرجنتينية

اضطرّت مقدّمة البرامج الأرجنتينية فلورنسيا بينيا إلى التنحي عن عملها الإعلامي بعد نشرها خبرا كاذبا صادما زعمت فيه وفاة خورخي ميسي، والد نجم كرة القدم ليونيل ميسي، خلال تغطية كأس العالم 2026.

وجاء الخطأ على الهواء مباشرة خلال برنامج "إل شو ديل فيرانو" عبر قناة "لوزو تي في" حين قالت بينيا دون تحقّق: "لا أريد نقل أخبار سيئة، لكن والد ميسي توفي للتو"، مضيفة أن اللاعب سيضطر إلى مغادرة المونديال بسبب ذلك.

وسرعان ما تبيّن أن الخبر غير صحيح، حيث أصدرت عائلة ميسي بيانا رسميا أكدت فيه أن خورخي ميسي على قيد الحياة، لكنه يعاني من مشكلة صحية ويتلقى رعاية طبية، مع تحسن حالته تدريجيا.

وأعربت العائلة عن استيائها الشديد مما وصفته بـ"غياب المسؤولية والدقة" في التعامل مع خبر حساس يمسّ حياة شخصية وعائلية خاصة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله تسبب في أذى نفسي غير مبرر.

لاحقا، خرجت بينيا باعتذار علني عبر حسابها على إنستغرام، موضحة أن المعلومة التي اعتمدت عليها تم تمريرها لها مباشرة أثناء البث من فريق الإنتاج دون تحقّق كافٍ، وأنها وثقت بها في لحظتها.

وقالت في اعتذارها: "أعتذر لعائلة ميسي عن اللحظة القاسية التي تسببت فيها، أشعر بخجل كبير لأنني كنت سببا في هذا الألم، وأتحمل مسؤوليتي رغم أن المعلومة وصلتني على الهواء".

وأضافت أنها قررت الانسحاب من البرنامج ووقف مشاركتها الإعلامية بعد الواقعة، مؤكدة أسفها العميق لما حدث.

من جهتها، أعلنت قناة "لوزو تي في" إدانتها لما حدث على الهواء، مشيرة إلى أن نشر معلومات حساسة دون تحقّق أمر غير مقبول، وأنها قامت بإجراءات داخلية بحق المسؤولين عن الواقعة، دون توضيح ما إذا كان القرار استقالة طوعية أم إقالة مباشرة.

وأكدت القناة في بيانها التزامها بالمسؤولية والدقة في نقل الأخبار، في حادثة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والأرجنتينية خلال فترة المونديال.