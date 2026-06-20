توخيل يكشف موقف نجومه.. شبح الإصابات يطارد منتخب إنجلترا قبل مواجهة غانا

يلقي شبح الإصابات بظلاله الثقيلة على تحضيرات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم قبل المباراة أمام نظيره الغاني في إطار الجولة الثانية من منافسات كأس العالم.

ومع اقتراب موعد المباراة التي ستحتضنها مدينة بوسطن، تضاعفت الهواجس في معسكر "الأسود الثلاثة" بشأن جاهزية ثلاثي الفريق: ديكلان رايس، وبوكايو ساكا، وماركوس راشفورد، وسط مساع حثيثة من الجهاز الفني لإدارة هذه الملفات الطبية بدقة.

وكان ساكا وراشفورد قد شاركا كبديلين ليصنعا الهدف الرابع للمنتخب الإنجليزي في المباراة التي انتهت بالفوز على كرواتيا بنتيجة 4-2، وهي المباراة التي شهدت استبدال ديكلان رايس بسبب إصابة في أوتار الركبة.

توخيل يستعرض حالة ثلاثي إنجلترا

وأكد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي الألماني توماس توخيل أن من غير المرجح أن يبدأ ساكا مباراة غانا أساسيا، حيث يواصل إصابته المزمنة في وتر العرقوب، ومن المتوقع أن يستمر نوني مادويكي في شغل مركز الجناح الأيمن.

وقال توخيل: "بوكايو (ساكا) جاهز، وسيكون أكثر جاهزية مع مرور الوقت. عندما نصل إلى المباراة الأخيرة في المجموعة، سيكون ذلك هو الوقت المناسب. لقد كان قوياً في التدريبات، الأمر يتعلق فقط بمدى انفتاح المباراة وسرعة الرتم فيها".

من ناحية أخرى، اشتكى راشفورد من وجع عضلي بعد المباراة، وهو يخضع حاليا للمراقبة الطبية، بينما عانى القائد هاري كين من تقلصات عضلية في وقت متأخر من المباراة، وظهر وهو يضع ضمادات طبية خلال التدريبات.

أما رايس، فقد غادر الملعب في الشوط الثاني بعد أن شوهد وهو يمسك الجزء العلوي من ساقه اليمنى. وقد قام توخيل باستبداله بمورغان روجرز، وقام بتأخير جود بيلينغهام إلى دور دفاعي أكثر، قبل أن ينقل ريس جيمس لاحقا إلى خط الوسط.

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وعلّق توخيل على ذلك قائلاً: "فقد ديكلان بعض الكرات بشكل غير معتاد، ورأيت عليه بعض الانزعاج. سألته، فأشار مباشرة إلى أسفل ظهره وأعلى أوتار الركبة كونه يشعر بعدم الراحة".

وأضاف: "لم أرغب في المخاطرة، لذا قررت إخراج ديكلان – وهو أمر لم أكن أرغب في القيام به أبداً. أعتقد أن ريس جيمس أبلى بلاء حسنا في تعويضه في خط الوسط. لقد قدم (رايس) مباراة رائعة، لذا آمل ألا يكون الأمر أكثر من ذلك، وقد طمأنني في النهاية بقوله: ‘الأمر جيد، وأنا أعرف طبيعة هذا الانزعاج’. سنعتني به، ولا يوجد ما يدعو للقلق الكبير".

يُذكر أن المنتخب الإنجليزي قد خسر بالفعل لاعبا بسبب الإصابة، بعد انسحاب تينو ليفرامينتو من المعسكر بسبب شد في ربلة الساق. وقد تم استدعاء لاعب تشيلسي تريفوه تشالوباه ليحل محل ظهير نيوكاسل يونايتد.