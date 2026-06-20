ساعات حاسمة تحدد حجم إصابة رافينيا وموعد عودته

حقق المنتخب البرازيلي فوزًا مهمًا بثلاثة أهداف دون رد على منتخب هايتي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز حظوظه في مواصلة المشوار، إلا أن فرحة الانتصار لم تكتمل داخل المعسكر البرازيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها الجناح رافينيا خلال الشوط الأول من اللقاء.

واضطر نجم المنتخب البرازيلي إلى مغادرة أرضية الملعب قبل نهاية الشوط الأول بعدما شعر بآلام عضلية، ما أثار حالة من القلق لدى الجهاز الفني والجماهير، خاصة في ظل أهمية اللاعب داخل المنظومة الهجومية للفريق.

وتزداد المخاوف داخل المنتخب البرازيلي لأن الإصابة الجديدة تبدو مرتبطة بالمشكلة نفسها التي عانى منها اللاعب خلال شهر مارس الماضي، عندما تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة سابقة مع منتخب فرنسا.

وتخشى الأجهزة الطبية من تعرض اللاعب لانتكاسة جديدة، وهو السيناريو الذي قد يفرض فترة غياب أطول من المتوقع، ويهدد استمراره في البطولة خلال المراحل المقبلة.

ويعد تكرار الإصابات في المنطقة ذاتها من أكثر الأمور التي تثير الحذر لدى الطواقم الطبية، لما قد يترتب عليها من مضاعفات تستدعي التدرج في العودة إلى المنافسات.

بيان رسمي يكشف الموقف الأولي

وفي أول تعليق رسمي على حالة اللاعب، أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانًا أوضح فيه أن رافينيا شعر بألم في أوتار الركبة اليمنى خلال الشوط الأول من مباراة هايتي.

وأشار البيان إلى أن اللاعب بدأ بالفعل البرنامج العلاجي الأولي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات وإعادة التقييم خلال الساعات المقبلة لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.

ولم يكشف الاتحاد البرازيلي عن مدة غياب محتملة أو موعد عودة اللاعب، مفضلًا انتظار النتائج النهائية للفحوصات الطبية قبل إصدار أي تحديث جديد.

يمثل رافينيا أحد أبرز العناصر الهجومية في المنتخب البرازيلي، ويؤدي دورًا مهمًا في صناعة الفرص وخلق المساحات داخل الخط الأمامي، الأمر الذي يجعل غيابه المحتمل ضربة قوية لخطط الجهاز الفني، خصوصا بعد طول غياب زميله نيمار لنفس السبب.

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وتشير التقديرات الأولية إلى أن ثبوت وجود انتكاسة عضلية قد يؤدي إلى غياب اللاعب عن عدة مباريات، بينما لا يستبعد بعض المتابعين أن تمتد فترة الغياب حتى نهاية البطولة إذا أثبتت الفحوصات وجود إصابة تحتاج إلى فترة تعافٍ أطول.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه المنتخب البرازيلي للحفاظ على استقراره الفني ومواصلة نتائجه الإيجابية في طريقه نحو المنافسة على اللقب العالمي.

ساعات حاسمة داخل المعسكر البرازيلي

تتجه الأنظار إلى التقارير الطبية المنتظرة، والتي ستحدد حجم الإصابة بشكل دقيق، وسط ترقب كبير من الجماهير البرازيلية التي تأمل في تلقي أخبار مطمئنة بشأن أحد أبرز نجوم الفريق.

وبين فرحة الفوز العريض على هايتي والقلق بشأن الحالة الصحية لرافينيا، يعيش المنتخب البرازيلي ساعات من الانتظار الحذر، في وقت قد تكون فيه نتائج الفحوصات الطبية قادرة على تغيير الكثير من حسابات السامبا في كأس العالم 2026.